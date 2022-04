Toda la zona. Las parroquias de Jesús María y Colonia Caroya han preparado para estos días las ceremonias de la Semana Santa, que están cargadas de simbolismo y en las cuales participan cientos de católicos.

La falta de sacerdotes suficientes ha resentido los servicios espirituales con respecto a otros años, en los cuales muchas capillas se sumaban a la agenda religiosa. Aún así, los párrocos han redoblado el esfuerzo para llegar con algunas celebraciones a los templos más importantes de la zona.

También es novedoso que el Via Crucis se hará en el anfiteatro José Hernández en lugar de recorrer las calles de Jesús María, como en años anteriores. En su montaje habrá un gran despliegue de personas.

El mensaje del Papa.

La palabra Pascua proviene de “paso”: el del Mar Rojo para liberar al pueblo judío de los egipcios, en el Antiguo Testamento, y el de la muerte a la vida en la resurrección de Jesús, en el Libro de la Nueva Alianza.

Este miércoles, el Papa Francisco llamó a los católicos a “pasar” en varios sentidos: “Es, sobre todo este año, la ocasión bendecida para pasar del dios mundano al Dios cristiano, de la codicia que llevamos dentro a la caridad que nos hace libres, de la espera de una paz llevada con la fuerza al compromiso de testimoniar concretamente la paz de Jesús. Pongámonos delante del Crucificado, fuente de nuestra paz, y pidámosle la paz del corazón y la paz en el mundo”.

El Obispo de Roma explicó que mientras el poder mundano deja sólo destrucción y muerte, la paz de Jesús “edifica la historia, a partir del corazón de cada hombre que la acoge”.

“Pascua -afirmó- es la verdadera fiesta de Dios y del hombre, porque la paz, que Cristo ha conquistado sobre la cruz en el don de sí, se nos distribuye”.

“La paz de Jesús no domina a los demás, nunca es una paz armada -continuó-. Las armas del Evangelio son la oración, la ternura, el perdón y el amor gratuito al prójimo, a todo prójimo. Es así que se lleva la paz de Dios al mundo. Por esto la agresión armada de estos días, como toda guerra, representa un ultraje a Dios, una traición blasfema del Señor de la Pascua, un preferir el falso dios de este mundo a su rostro manso. La guerra es siempre una acción humana para llevar el poder a la idolatría”.

En otro tramo de su reflexión, dijo: “La paz que Jesús nos da en Pascua no es la paz que sigue las estrategias del mundo, que cree obtenerla por la fuerza, con las conquistas y con varias formas de imposición. Esta paz, en realidad, es sólo un intervalo entre las guerras. La paz del Señor sigue el camino de la mansedumbre y de la cruz: es hacerse cargo de los otros. Cristo, de hecho, ha tomado sobre sí nuestro mal, nuestro pecado y nuestra muerte. Así nos ha liberado. Su paz no es fruto de algún acuerdo, sino que nace del don de sí. Esta paz mansa y valiente, sin embargo, es difícil de acoger. De hecho, la multitud que alababa a Jesús es la misma que unos días después grita ‘Crucifícale’ y, asustada y desilusionada, no mueve un dedo por Él”.

Misas de la Parroquia de Jesús y María

Jueves Santo.

9. Misa Crismal en la Catedral de Córdoba.

19. Misa de Cena del Señor y lavatorio de pies en Capilla de Fátima.

20. Misa de Cena del Señor y lavatorio de pies en la Parroquia.

Posterior Vigilia de los Jóvenes.

Viernes Santo.

15. Celebración de la Pasión en la Parroquia.

17. Vía Crucis en Sinsacate.

19. Vía Crucis en el anfiteatro José Hernández.

Sábado Santo.

19. Vigilia Pascual en Capilla de Fátima.

21. Vigilia Pascual en la Parroquia.

Domingo de Resurrección.

8. Misa de Pascua en la Parroquia.

10. Misa de Pascua en Sinsacate.

11. Misa de Pascua en la Parroquia.

20. Misa de Pascua en Explanada della Estación del Ferrocarril.

Misas de la Parroquia de Colonia Caroya

Jueves Santo.

19:30. Misa de la Cena del Señor y Adoración de la Eucaristía en la Parroquia.

Viernes Santo.

18. Celebración de la Pasión en la Parroquia.

19:30. Vía Crucis desde la Parroquia hasta la plaza Nicolás Avellaneda.

Sábado Santo.

20. Vigilia Pascual en la Parroquia.

Domingo de Resurrección.

9. Misa Pascual en el Templo del Lote XI.

10:30. Misa Pascual en la Capilla de Fátima, de Puesto Viejo.

19:30. Misa Pascual en la Parroquia.

13-04-2022