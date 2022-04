La causa contra Luis Magliano sería elevada a juicio.

Jesús María. La Justicia de Santiago del Estero está a punto de elevar a juicio la causa contra el ex presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Magliano, y sus socios y colaboradores para hacer desaparecer 4.500 cabezas de ganado, aproximadamente.

Además, la defensa de una de las empresa damnificadas interpuso otra denuncia a favor de Agro Lajitas S.A., de la provincia de Tucumán, por una defraudación tras la compra de agroquímicos por Oleos del Centro, propiedad de Magliano. La operación fue realizada luego de estar en convocatoria de acreedores, generando una nueva deuda que no pudo pagar. Asciende a más de 300 mil dólares.

Por la relación comercial que existía entre la compañía de Magliano y Agro lajitas S.A., retirar agroquímicos, darles uso y pagarlos después, era una práctica habitual. Sin embargo, a fines de 2020, cuando se concretó la entrega de productos, Óleos del Centro sabía que no iba a poder cumplir.

En esta nueva denuncia se incluiría una persona más, que no figuraba en el listado de anteriores imputados.

Cabe recordar que junto a Luis Magliano fueron detenidos su hijo Joaquín; el gerente de SENASA, Damián Mansaneli, y el empleado del organismo Mauricio Moyano; y los empresarios José Demicheli, Juan Pablo Miretti y Daniel Alperovich, este último dueño de Estancia La Galesa S.A.

Los querellantes apuntan a personal de SENASA y de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero porque los animales no podían pasar por controles sin exhibir los controles del SENA-SA y las Guías (obligatorias para el transporte de los animales).

El caso.

Oleos del Centro se dedicaba a un servicio de hotelería, feedlot o engorde animales. Las empresas acudían a ella para que les engorde animales y le pagaban de acuerdo al peso alcanzado.

La empresa hizo desaparecer 4.500 animales, aproximadamente, de los cuales se recuperaron de 1.650 a 1.700.

Estas cabezas de ganado bovino fueron encontradas en la Estancia La Galesa S.A., perteneciente a la familia Alperovich.

La mayoría de los animales fueron transportados dentro de la provincia de Santiago del Estero porque La Galesa SA está al Norte, en el límite con la provincia de Tucumán.

El perjuicio, hace un año, era de 250 millones de pesos.

La instrucción fue accidentada, ya que la fiscal nombrada para investigar el caso estaba imputada penalmente por uno de los defensores de los estafados, el Dr. César Turk.

No podía intervenir, pero su apartamiento atrasó dos meses la investigación.

A raíz de esta situación le pidieron juicio político al Fiscal General de la provincia.

Además, hubo imputados que se constituyeron como querellantes, situación que la defensa interpretó como una irregularidad.

Los abogados litigantes sostienen que Magliano no tenía la posesión de los animales y, en con- secuencia, no podía venderlos. De hecho, este ganado llevaba la marca de cada empresa que le contrataba el servicio de hotelería.

Por otro lado, creen que no debió permitirse la excarcelación de los imputados pagando una fianza porque es una asociación ilícita donde había un jefe de banda y los roles debieron estar bien determinados por la fiscal.

Ahora, que la causa se elevaría a juicio, esperan que se determinen esos roles ya que para el jefe o los jefes de la banda no hay excarcelación posible: el delito tiene penas que parten de los cinco años de prisión efectiva.

Pedaleando en el aire.

Luis Magliano asumió la presidencia de la Sociedad Rural de Jesús María cuando Luis Picat dejó el cargo para ser Intendente Municipal de la ciudad.

El 14 de enero de 2021, luego de que trascendieran las dificultades financieras por las que atravesaba -cheques devueltos-, la entidad gremial agropecuaria informó que su presidente había presentado la renuncia y se la habían aceptado.

Dijeron: “Destacamos y agradecemos el compromiso asumido por Luis Magliano durante su mandato como presidente. Sin lugar a dudas, su perfil proactivo y capacidad de gestión ubicaron a la SRJM en un lugar preponderante”.

Meses más tarde, la Comisión Directiva encabeza por Pablo Martínez aprobó por unanimidad dar de baja como socio activo a la empresa Oleos del Centro y a su representante, Luis Magliano.

Aplicó el artículo 6° del Estatuto de La Rural, donde se señala que se retira la membresía en aquella situación cuya conducta sea perjudicial o indecorosa para la entidad, no tanto por la investigación penal que enfrentaba sino por no haberse presentado en tiempo y forma cuando se lo solicitó la Justicia y estar prófugo durante una semana.

Los dichos de Magliano.

Las declaraciones del entonces presidente de La Rural fueron reproducidas en numerosos medios, básicamente, por altisonantes.

“Tenemos la conciencia tranquila de que no hemos sido parte de la mayor corrupción de la historia argentina”, dijo en 2018, en la apertura de la exposición en Bº Malabrigo.

Y en agosto de, 2019, en una carta al Presidente Macri, expresó: “Si la Argentina no cumple con sus compromisos, si no es seria, no queda mal el Presidente, no queda mal un sector político, ¡queda mal la Argentina!”.

Eran tiempos en los que también, en nombre de la entidad que presidía, reconocía la necesidad de un “gesto patriótico” en relación a la vuelta de las retenciones, aunque reclamaba que no las pagara sólo el campo.

También Luis Picat había planteado una postura similar cuando fue presidente de La Rural.

Hoy, la misma entidad encabeza la demanda sectorial para no pagar más retenciones a las exportaciones. O sea, se acabaron los “gestos patrióticos”.

09-04-2022