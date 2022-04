Los veteranos de Malvinas recibieron emotivos reconocimientos.

Toda la zona. Un fin de semana con intensas emociones vivieron los veteranos de Malvinas con motivo del 40º Aniversario del desembarco en la las islas.

Los homenajes arrancaron el viernes, en la explanada de la Estación del Ferrocarril de Jesús María, donde la Municipalidad organizó una vigilia en la que se mezclaron sentimientos profundos y recuerdos imborrables.

Ex combatientes, familiares de caídos, una de las mujeres enfermeras que asistió a los soldados, autoridades y vecinos, fueron parte de la velada donde se conjugaron la historia, el arte y el diálogo para rememorar y reflexionar sobre lo ocurrido en 1982.

Comenzó con la presentación de la obra de danza “Invisibles de Malvinas”, a cargo de la Compañía del Guanusacate Rebeldes, dirigida por Romina Poblete.

Luego, estudiantes del IPEM 294 de la orientación en Comunicación y el Prof. Álvaro Monge compartieron el tráiler del documental “A 40 del 82. Deconstruyendo Malvinas”, un cortometraje documental con valiosos testimonios de ex combatientes locales. Este proyecto audiovisual educativo será estrenado en el mes de junio para toda la comunidad.

Uno de los momentos más movilizadores de la noche fue el conversatorio que reunió relatos, testimonios en primera persona y reflexiones de quienes estuvieron en la gesta, un espacio que permitió conocer experiencias y vivencias para seguir construyendo memoria y soberanía.

Participaron los veteranos Héctor Rivadero y Eduardo Álamo; Sandra Acosta, hija de Ramón Gumersindo Acosta, caído en Malvinas; Dora Ruiz, aspirante naval en Base Naval de Puerto Belgrano y estudiante de enfermería durante la guerra y los comunicadores Miguel Gramajo y Helen Otero.

A modo de cierre, los intendentes Luis Picat, Gustavo Brandán y Carlos Ciprián entregaron medallas de reconocimiento a los veteranos y familiares de los fallecidos.

A la medianoche, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Banda de Música de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Cabo Raúl R. Cuello interpretó la “Marcha de las Malvinas”.

Este sábado, muy temprano, fue el acto protocolar en la plazoleta Veteranos y Caídos del Norte Cordobés, en Sinsacate.

Ex combatientes, familiares de veteranos y fallecidos participaron del acto central regional del 2 de abril.

En él, hablaron la hija del veterano Ángel De la Fuente, Lic. Leticia De la Fuente; y el ex combatiente Prof. Héctor Rivadero.

Luego, fue descubierta una escultura denominada “Los abrazos”, realizada por los artistas Néstor y Luis Enríquez, pero que es una construcción colectiva con los veteranos.

Al pide la misma se colocó una placa que dice: “A 40 años de la Guerra de Malvinas, veteranos y ex combatientes queremos recordar y agradecer los abrazos de familiares que nos esperaron y recibieron - 2 de abril 1982-2022”.

Del otro lado de la ruta.

El intendente Gustavo Brandán y su Gabinete homenajearon a los veteranos de la Guerra de Malvinas descubriendo una placa recordatoria del 40º Aniversario del desembarco y dijo que muchos debemos “pedirles perdón” por el olvido y el destrato que sufrieron durante muchísimos años.

“Hoy tiene que ser un día de reflexión, donde todos aprendamos a pedir perdón a nuestros ex combatientes; perdón por esta Argentina que, desde el retorno de la democracia, y a pesar de que pasaron diferentes partidos políticos, no fue capaz de darles el reconocimiento que los ex combatientes se merecen”, afirmó Brandán en su discurso.

También hizo hincapié en la memoria de quienes perecieron en el ataque al Crucero General Belgrano, al que calificó como un crimen de guerra. Dijo que hay que trabajar para lograr reparar ese daño enorme y lograr, con el tiempo, recuperar las Islas.

El acto se realizó en la plaza “Gringo” Leita y contó con la participación de los ex combatientes Víctor Ramallo, Sebastián Lipari, Rodolfo Herrera y Daniel Delugo.

Al finalizar el acto protocolar comenzó el Bicidesfile, encabezado por los veteranos, del que participaron unos 500 ciclistas que unieron Colonia Caroya con Sinsacate, pasando por Jesús María.

02-04-2022