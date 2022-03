Jesús María. El intendente Luis Picat, respondió a las críticas recibidas por parte de organizaciones sociales que abogan por los Derechos de las mujeres, luego de que el pasado 8 de marzo la titular de la Unidad de Políticas de Género municipal, Anahí Rodríguez, dijo que estaban “desbordados” de casos.

“Antes no existía un área, nosotros creamos ‘GenerArte’; no había un área de género, se puso a Anahí como responsable y luego se puso profesionales como psicólogas, abogados; las promotoras territoriales no son tres, solamente; tenemos promotoras de salud y sociales, aparte de esas tres -que son exclusivamente de género-, pero todo el resto está capacitado para detectar cuestiones de violencia y derivarlo a la Unidad de Género”, explicó Picat.

En tal sentido, resaltó que la Municipalidad dispone de recursos para contener a las madres de menores que necesitan guardería mientras realizan trámites judiciales en los Tribunales de la ciudad: “Les cuidás los chicos, hacés de guardería, contenés. Se ha avanzado muchísimo”.

No obstante, reconoció que aún “hay mucho por hacer”, pero que se irá trabajando “a demanda”: “El Estado va poniendo cada vez más recursos, se va planificando. Estamos trabajando con Tribunales, estamos trabajando con el Ente Intermunicipal en recuperar ciertos lugares y poner -en pie - estructuras como el Refugio. De la nada a ahora, creo que hay mucho hecho”.

Oficina en la nueva terminal.

Además, anticipó que en la nueva terminal de omnibus de la ciudad habrá una oficina municipal que, entre otros servicios públicos, brindará atención, contención y asesoramiento en materia de violencia de género.

“El Ministerio de Transporte de la Nación pide que tengamos la posibilidad de atender a las mujeres, en cuanto a violencia de género; lo piden como un requisito”, explicó. Por esa razón se deberá destinar un espacio para tal fin en la oficina municipal que funcionará en el nuevo edificio.

También contará con cámaras de seguridad y vigilancia las 24 horas.

24-03-2022