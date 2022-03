Persisten los inconvenientes en los servicios TIC de la Cooperativa.

Colonia Caroya. El pasado martes, algunos usuarios de los servicios TIC de la Cooperativa de Servicios Públicos –telefonía fija, internet y televisión- comenzaron a tener inconvenientes en sus señales. El problema se replicó en otros hogares, empresas e instituciones y llegaron a tener 3 mil asociados desconectados o con una prestación irregular.

Este lunes, en el edificio de calle Alice y Don Bosco, el vicepresidente del Consejo de Administración, Tomás Araya; el Gerente, Cristian Arrigo; el Subgerente Técnico, Alan Ledesma; y el Jefe Técnico TIC, Gabriel Giachini, convocaron a los medios para informar acerca de los pasos dados para subsanar los inconvenientes.

Este lunes, casi una semana después de constatado el problema, 1.737 usuarios –de los 15 mil que tiene la Cooperativa- aun esperaban una solución.

La entidad era consciente que esto podía pasar en cualquier momento, razón por la cual empezó a recambiar su tecnología en 2019.

Desde entonces, más de 6.600 usuarios tienen nuevos equipos, más estables y confiables, lo que hizo bajar considerablemente el número de reclamos.

De los restantes 9 mil, 3 mil tuvieron problemas en la última semana.

Ahora, además de regularizarle el servicio a la mayor cantidad de asociados afectados que aún están conectados a equipos de la versión que presenta problemas técnicos, desde el pasado viernes, en el marco de un amplio operativo especial, las cuadrillas asignadas a estas tareas aceleraron el recambio.

Así, 16 cuadrillas priorizaron el sábado a 218 viviendas visitadas, continuaron con otras 75 el domingo y este lunes lo harían en 200 más, en las calles Ameghino y Pedro J. Frías.

Todo esto sin descuidar el resto de los servicios que brinda la entidad.

Los sectores con mayores dificultades son el Lote XV, de Colonia Caroya, y los barrios Sierras y Parque, Quintas de Santa Elena y Los Nogales, de Jesús María.

Superado este problema puntual, continuarán los trabajos hasta recambiar la totalidad de equipos. En octubre de 2021, la Cooperativa compró 6 mil nuevos receptores en China, pero ha recibido 996 y completaría los 2 mil la semana próxima, ya que las entregas están demoradas por la pandemia.

Mientras tanto, los usuarios tendrán que armarse de paciencia. Posiblemente, quienes tuvieron problemas reciban alguna bonificación por los días sin servicio, de acuerdo a criterios aún no informados por el Consejo de Administración. Seguramente, no tendrá en cuenta un descuento en el pack para ver fútbol, justo en la fecha de los clásicos.

Lo que no cambiará es que cuando no cumplan con el pago de sus facturas los llamarán por teléfono hasta 15 veces en tres horas, les cobrarán sin contemplaciones los recargos con tasas similares a las bancarias más la reconexión y, si no pueden hacerle frente a las deudas, les cortarán el servicio, aunque sea esencial desde el advenimiento del teletrabajo y las clases virtuales.

21-03-2022