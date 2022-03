Preocupa la disminución de la matrícula en escuelas rurales.

Colonia Caroya- Colonia Vicente Agüero. Una preocupante realidad viven algunas escuelas rurales de nuestra región por la falta de alumnos y aumenta el temor a la unificación de divisiones si la situación no cambia.

El inicio del ciclo lectivo 2022 remarcó en dos establecimientos lo que se advierte desde hace algunos años: la disminución progresiva de la matrícula.

El C.E. Mariano Moreno de Puesto Viejo y el C.E. Vicente Agüero, de la comuna homónima, están tratando de incorporar más chicos para que no queden aulas con pocos alumnos.

En cambio, en otros como el Domingo F. Sarmiento de Los Chañares se viene dando un crecimiento que los pone en el límite de su capacidad.

En la histórica escuela de Puesto Viejo, el Cuarto y el Sexto Grado tienen apenas 10 alumnos.

Además, está por debajo de 100 inscriptos después de muchos años, ya que en las últimas décadas tenían entre 110 y 125.

“Nosotros habíamos pedido una maestra suplente en un cargo vacante y la inspectora nos dijo que no se va a cubrir si la matrícula no aumenta; entonces, ya estamos por perder ese cargo y debiéramos unificar grados si no se suman más chicos en la próxima semana”, contó la directora, Clara Gramajo.

Factores socio-económicos.

Una de las causas está directamente relacionada con el movimiento poblacional: cada vez son más los jóvenes adultos que se van de la zona rural donde vivieron con sus padres para trabajar en otros rubros que no tengan que ver con el manejo de la tierra.

Esa decisión los obliga a buscar hábitat en la zona urbana e inscriben a sus hijos en una escuela cercana.

Inclusive, hay quienes viven en Puesto Viejo pero, por cuestiones de horarios laborales, lograron inscribir a sus niños en otras escuelas por conveniencia.

En la actualidad, la zona urbana Norte de Colonia Caroya es la que más aumento poblacional tiene.

En consecuencia, la escuela República de Italia completa rápidamente su matrícula y como segunda opción aparece la Domingo F. Sarmiento de Los Chañares, donde hay un promedio de 27 chicos por grado y la directora debió pedir más bancos porque los que tenían no alcanzan en este ciclo lectivo.

También en la Mariano Moreno de Tronco Pozo aumentó la matrícula y, por primera vez, tiene más alumnos que la de Puesto Viejo.

Faltan colectivos.

Otra gran desventaja que tienen las escuelas Primarias de Puesto Viejo y Colonia Vicente Agüero con respecto al resto es el transporte escolar.

A San Durí no llega ni un colectivo y los padres están pidiendo que el Boleto Educativo Gratuito llegue a ese pueblo con un transporte escolar que los deje en la puerta de la institución.

De los 75 alumnos, 60 son de Colonia Caroya y a ellos no les sirve ni el colectivo, ya que los dejaría en la Av. San Martín, a cinco lotes (2,5 kilómetros) de las aulas.

A Puesto Viejo entra la empresa Colonia Tirolesa, pero en el horario de ingreso y egreso de la Escuela de la Familia Agrícola (EFA).

“Si logramos incrementar la matrícula podemos gestionar más horarios para alumnos y docentes”, agregó la directora de la escuela.

