El esperado regreso a clases.

Toda la zona. El miércoles 2 de marzo, con el eco de los tambores del Carnaval, comenzarán las clases en los distintos niveles y modalidades de la Educación General Obligatoria.

Será el regreso a la presencialidad plena con menos incertidumbre que en otras ocasiones: más del 80 por ciento de los niños y casi la totalidad del cuerpo docente están vacunados.

Los docentes y no docentes que no completaron su esquema de vacunación o por decisión propia han optado por no vacunarse deberán presentar un test de diagnóstico negativo efectuado en los últimos siete días, renovable mientras dure la prestación, para poder ingresar a su lugar de trabajo. De no cumplir esta obligación, las inasistencias se considerarán injustificadas.

En la zona, la cantidad de casos activos de COVID ha descendido a los valores más bajos de 2021: no llegan a 60 sumando los de Jesús María y Colonia Caroya, las ciudades de la región donde más transmisiones hubo.

En este escenario, todo parece más previsible: no habrá sistema de burbujas, lo que implica que la dinámica escolar regresará a la normalidad cumpliendo la totalidad de la jornada.

Quienes elaboraron el protocolo cordobés sostienen que las claves para continuar garantizando que la escuela y sus aulas sean un entorno seguro, cuidado y saludable son: la vacunación, el buen uso del barbijo, la higiene de manos y los espacios limpios y ventilados.

Con respecto a la vacunación, los docentes recabarán información sobre la inmunización contra el COVID y del resto del calendario, muy resentido después de la pandemia. Así, ante la ocurrencia de un caso podrán tomarse las medidas de aislamiento que indica la autoridad sanitaria.

El barbijo será de uso obligatorio para toda persona que ingrese a la institución educativa y debe usarse de forma permanente durante la jornada escolar.

Todos los alumnos, a partir de los 6 años, deberán usarlo. Se recomiendan los de, al menos, tres capas, y debieran cambiarse por rotura, humedad o suciedad.

Si algún integrante de la comunidad educativa presenta síntomas compatibles con Coronavirus, sólo podrá regresar al establecimiento con un test negativo y asintomático dentro de las últimas 24 horas. En caso de no poder concurrir a un centro de testeo, se le proveerá de un autotest.

Este año habrá 1.763 nuevas docentes titulares en los niveles Inicial y Primario.

El Ministerio de Educación de la Provincia nombró a 335 en la Región Quinta -Departamentos Aledaños a Capital- y 56 en la Región Sexta -Villa del Totoral-.

28-02-2022