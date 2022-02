“La violencia familiar es algo que crece”

Jesús María. El Jefe de la Comisaría local, Crio. Cristian Hernández, confirmó que las denuncias por violencia familiar y de género son una constante en la ciudad, debiendo intervenir a diario ante pedidos de auxilio de mujeres.

“El tema de violencia familiar es algo que crece todos los días; no disminuyen las denuncias, aumentan todos los días; es lamentable”, sostuvo.

Y añadió: “En este momento no tenemos estadísticas, pero con la Unidad Judicial de Jesús María estamos manejando entre 15 y 20 oficios judiciales de restricciones, exclusiones, referidos a violencia familiar”.

En tal sentido, recalcó que la labor de la Policía no cesa: “Las restricciones -de acercamiento- siempre se están violando, son casos de todos los días que tenemos que ir a socorrer a las víctimas”.

Menores de por medio.

El Comisario manifestó especial preocupación por la cantidad de menores que se encuentran en medio de situaciones de las características mencionadas.

Al verse afectados, pues están involucrados en forma directa, también terminan siendo víctimas de situaciones violentas.

“Estos casos dejan familias destrozadas y, en casi todos los casos, dejan menores de por medio”, explicó. Por tal razón, interpretan que la mayoría de los casos registrados son calificados como “violencia familiar”.

Ceba recordar que las autoridades de municipales de la micro región, la Justicia local, organizaciones no gubernamentales y la propia Policía vienen pidiendo hace tiempo la apertura de un Juzgado especializado en el abordaje de esta temática.

La situación parece haber llegado a un límite durante la pandemia.

Pedí ayuda y denunciá.

Hernández recordó que las líneas 911y 101 están a disposición las 24 horas para asistir a cualquier persona en situación de violencia: “Con la Unidad Judicial trabajamos mancomunadamente y creo que se ha avanzado muchísimo en ese tema. Se da prioridad a las denuncias por violencia familiar. No hay que tener miedo y hacer la denuncia”.

En tanto, no dejó pasar la oportunidad para dejar un mensaje a quienes se violentan: “Como policías, nosotros tenemos que hacer valer la Ley, para eso estamos; pero como hombre, les digo: todos venimos de una mujer; levantarle la mano o amenazarla, no; sepárense o háblenlo con algún especialista, con un psicólogo; haga algo para no llegar a estos términos: terminar detenido”.

