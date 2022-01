El llanero solitario llegará a Jesús María.

Jesús María. Simón Vergara es un colombiano que hace un año salió a mula de Villa de San Diego de Ubaté, su pueblo natal, con el objetivo de llegar al 56º Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

La ruta elegida le da un componente fundamental: recorrió 8 mil kilómetros del histórico Camino del Inca que une Colombia y Argentina, pasando por Ecuador, Perú y Bolivia.

Partió de Ubaté, municipio del Departamento Cundinamarca, a 60 Km de Bogotá, el 9 de enero de 2021, y en este incipiente enero de 2022 está en el Norte cordobés, con el afán de llegar a Jesús María el 10 de enero.

“Hace cuatro años atrás tuve la fortuna de conocer Jesús María, de estar en el Festival, y ahí me quedó la semilla de volver algún día, de seguir conociendo esa maravilla que es la fiesta, toda la cultura, todas las tropillas (...) y me dije ‘tengo que volver algún día’; ahí me nació la idea de volver, pero montado”, dijo Simón para El Clan del Folklore.

Semejante travesía, además, logró ser registrada a través de su cuenta “5 Tierras” en la red social Instagram, donde Simón dejó testimonio permanente de los paisajes que descubrió de la gente que lo recibió en cada poblado tras enterarse de que el llamado “Llanero Solitario” por la prensa latinoamericana se iba acercando.

Es fundamental el afecto que expresa por los animales que lo acompañaron en este desafío: “La primera, y por la que nace el amor por las mulas, se llama la Cimitarra. Es una mula de siete años, demasiado noble, consentida, tranquila y es como la baqueana del grupo, la madrina, la que guía a todos y marca la parada”.

Lugo describe a Pluma de Oro como “cosquilloso” y a la Antisana como la pícara del grupo.

Mientras la Sociedad Rural de Jesús María lo espera y le dará cobijo a sus mulas apenas pisen suelo local, el Festival está listo para darle la bienvenida a este hombre que cruzó la Cordillera para llegar a la Capital de la Doma y el Folklore.

07-01-2022