Sinsacate empezará la nueva red de agua.

Sinsacate. En 2019, cuando asumió el intendente Carlos Ciprián, a la Mesa Unica de Loteos de la Provincia habían ingresado cuatro loteos a realizarse en Sinsacate y otros tenían pre factibilidad local, pero estaban en suspenso.

Días antes de hacerse cargo de la Intendencia, se reunió con las autoridades anteriores para pedirles que suspendieran las autorizaciones porque había problemas de infraestructura y servicios.

Uno de ellos era el del agua.

La pandemia retrasó su solución, que analizan con autoridades provinciales desde enero de 2020.

Simultáneamente, el gobierno local inició conversaciones con los regantes, propietarios de un predio en San Pablo de donde se podía extraer agua apta para el consumo humano.

La idea inicial fue utilizar las galerías filtrantes que hay en el lugar, ya que la cantidad de regantes se redujo a un 10 por ciento de los originales y el sobrante de agua se usaba para regar las calles.

Además, en esas 3 Has de San Pablo se podía hacer una reserva natural para preservar el bosque nativo y el arroyo del paraje.

Al mismo tiempo, la Provincia le dio prioridad a Sinsacate para obras que negociaba con la Nación y le aportó estudios en el lugar.

Luego, la Municipalidad sumó a los cuatro desarrollistas con loteos aprobados a las conversaciones para darle una solución a la provisión sustentable de agua potable.

“La urgencia nos lleva a desarrollar este proyecto alternativo; los loteadores entendieron el problema y aportaron un recurso importante en materiales; para nosotros, cuanto menos plata nos den, mejor”, contó el intendente Ciprián.

Logrados los acuerdos, pusieron manos a la obra: la cisterna ya está terminada, la Provincia les dio el turno para perforar, analizan el agua cada tres meses en tres puntos del sector e hicieron exploraciones hasta 8 m con geólogos.

Esta semana llegaron los caños necesarios para llevar el agua hasta el pueblo. Son 3 mil caños de 200 mm que se colocarán desde San pablo hasta el centro de distribución, que estará en la plaza Nóbile.

Hasta que no se solucione el tema del agua, la Municipalidad no aprobará la nueva urbanística, que incluye estos cuatro desarrollos. “Son cerca de mil lotes más, cuando hoy tenemos 1.300 lotes; no podemos hacerlo en detrimento de los servicios a la gente que hoy vive y reside en Sinsacate”, sostuvo el Intendente.

Todas las tareas son ejecutadas por personal municipal y contratado. Las mejoras forman parte del compromiso municipal a los fines de mejorar la calidad y cantidad de agua disponible.

10-12-2021