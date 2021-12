Jesús María. El secretario de gobierno de Federico Zárate, se refirió a los dichos del Polo Obrero Jesús María, espacio desde el cual señalaron que el intendente Luis Picat hizo una “pantomima” de ayuda para con el merendero "l sol sale para todos, de Bº Sierras y Parque.

“Es difícil colaborar con algo que no existe; fuimos, relevamos, estuvimos, solicitamos que nos envíen un listado de las personas que ellos decían que tenían algún tipo de situación compleja en materia de vulnerabilidad alimentaria y tampoco se acercó nadie a la Municipalidad”, subrayó el funcionario.

El Polo Obrero Jesús María adhirió, el pasado 23 de noviembre, a las protestas nacionales en contra del acuerdo del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, por el cumplimiento del aguinaldo, en rechazo de la reforma laboral y en solidaridad con merenderos y comedores populares del país. En la protesta local, realizada frente al edificio municipal, la referente del Polo Obrero Jesús María, Paola Araujo, dijo que el intendente Luis Picat había hecho “una pantomima de ayuda” para el merendero El sol sale para todos, el cual funcionó cuatro meses y cerró por la falta de colaboración aducida.

“Estamos trabajando a nivel social, permanentemente, en territorio, pero tampoco podemos sostener cosas que no tienen razón de ser, como la inexistencia de ese merendero, que tiene una connotación 100 por ciento política; y no tengo problemas de decirlo; a cuestiones con connotación política no las apoyamos y menos si no existen", recalcó Zárate.

En tal sentido, el secretario de Gobierno de la Municipalidad destacó que el gobierno local cumple con los compromisos asumidos, pero que, a pesar de colaborar con otros merenderos y comedores de la ciudad, no suelen tener problemas del estilo recientemente denunciado.

03-12-2021