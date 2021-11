El campo está preocupado por el aumento del Impuesto Inmobiliario 2022.

Jesús María. El presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Pablo Martínez, se mostró preocupado por los incrementos en el Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano anunciados por el Gobierno de la Provincia.

“Nos preocupa que estos gobiernos que dicen que apoyan a la producción y que la incentivan, como dicen en todos lados, saquen un impuesto por sobre la inflación”, dijo Martínez.

La información que trascendió es que el Impuesto Inmobiliario Rural subiría del 41 al 61 por ciento, razón por la cual la Mesa de Enlace Córdoba, que nuclea a las cuatro entidades gremiales agropecuarias, confirmó reuniones con los ministerios de Finanzas y de Agricultura y Ganadería de la Provincia, antes que se trate el tema en la Legislatura.

“Nos preocupa de sobremanera eso porque no es sólo el (impuesto) rural, sino también el urbano; en lugar de achicar el Estado, lo agrandan”, expresó el dirigente agropecuario del Norte cordobés.

Atento a que los incrementos anunciados se votarían el 31 de noviembre en la Unicameral, el sector agropecuario se apura en avanzar en posibles negociaciones con el sector político, para evitar el impacto.

El proyecto oficial.

Según el proyecto enviado por el Ejecutivo al Legislativo, los campos de más de 200 Has pagarían más del 61 por ciento de aumento en 2022 y las valuaciones que se tendrán en cuenta son las fiscales, que figuran en el cedulón, ya que no hubo revalúo.

“Continúa la segmentación de campos en tres grupos de acuerdo a la valuación del inmueble y de su extensión”, precisa la letra del proyecto de Presupuesto.

Sobre un universo de 2021.219 inmuebles rurales en la provincia, la escala impositiva mantiene la segmentación en tres niveles: de una a 50 Has, de 50 a 200 Has y más de 200 Has.

Para el grupo 1, que es el más numeroso y concentra 116.170 inmuebles (58 por ciento), el aumento interanual promedio llega el 41 por ciento.

Para el grupo 2, que comprende 59.281 propiedades (29 por ciento de los inmuebles), la suba impositiva prevé un aumento interanual máximo del 54 por ciento.

Para los establecimientos del grupo 3, que representan sólo el 13 por ciento de los campos, pero participan con el 60 por ciento de la base imponible total, el incremento interanual máximo será del 61 por ciento.

Según explicó la Provincia, para la actualización del impuesto sobre los inmuebles rurales se tiene en cuenta la evolución de la rentabilidad del sector agropecuario, considerándose a tal fin los precios de productos agropecuarios.

Oposición.

“La votación será favorable porque tienen la mayoría en la Cámara; va a ser difícil revertirlo, pero tenemos que trabajarlo antes del 31”, añadió Martínez.

Sobre el final, al ser consultado sobre las Elecciones Legislativas del pasado domingo, el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María ratificó su postura opositora: “Esperanza no hay mucha con este tipo de gobierno. Esperemos que no se radicalicen más las medidas que estaban llevando adelante. Habrá que esperar el cimbronazo de acá hasta 2023”.

17-11-2021