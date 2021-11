La Provincia arreglará los secundarios de la zona.

Villa del Totoral. En una visita que realizó a esta localidad, el ministro Walter Grahovac habló de la situación edilicia de los establecimientos educacionales de Jesús María y Colonia Caroya.

En cuanto al IPETyM 69, el Ministro de Educación informó que “el intendente (Luis Picat) ya estuvo haciendo arreglos en los baños, pero hay una parte de la mejora, que acordamos también con el intendente (…) y con las autoridades escolares, que la parte gruesa del trabajo la tenemos que hacer cuando haya receso porque es muy grande; toda la instalación eléctrica, que hay que hacerla nueva, no podemos hacerla con alumnos dentro de la escuela; tampoco el cambio de aberturas”.

El proyecto contempla que el inicio del ciclo lectivo 2022 se haga con todas las mejoras realizadas.

“Está previsto en el plan que profesores y alumnos se sumen a las obras porque les servirá de práctica, pero lo harán junto a técnicos autorizados por el ERSeP para garantizar que esté todo en regla; entre los profesores de Electrónica y electricidad hay personas habilitadas y serán bienvenidos; sabemos que los docentes y los chicos quieren y merecen estar en una mejor condición y, en estos días, el Intendente nos está presentando el plan de trabajo para que les demos un anticipo para comprar, sobre todo, lo que aumenta porque se ajusta con el precio del dólar; por eso a nosotros nos interesa firmar rápido el convenio”, se explayó.

En cuanto al nuevo IPETyM 412 de Colonia Caroya, dijo: “El año que viene van a empezar a cursar dentro de la escuela; es una obra de Nación y nosotros estamos inhabilitados a poder resolver el tema, pero hemos facilitado todo lo que pudimos; ahora conseguimos un nuevo espacio para mejorar las condiciones de cursado”.

También ratificó la intención de hacer con el Plan Aurora nuevas instalaciones para el IPEM 413 de Sinsacate, en conjunto con la Municipalidad de la localidad.

En cuanto a las escuelas PROA, no arriesgó fechas para su culminación. Simplemente, sostuvo que a medida que se van concluyendo edificios van quedando disponibilidad de fondos. No obstante, dijo que es muy posible que la de Colonia Caroya esté terminada en el primer semestre de 2022. “Las escuelas PROA tienen muchos componentes importados; hay algunos que todavía están en la Aduana, en el puerto, con trámites de ingreso de por medio; es increíble, pero es la realidad y no podemos resolverlo nosotros”, explicó.

12-11-2021