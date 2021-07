El lunes, todos a la escuela. En agosto habrá cinco horas de clases.

Toda la zona. El lunes comenzarán las clases presenciales en toda la provincia, luego de las Vacaciones de Invierno.

La modalidad será combinada entre la virtualidad y la presencialidad, según informó el Ministerio de Educación de la Provincia.

El comunicado oficial dice que “las escuelas cordobesas retomarán la presencialidad de alternancia, con el incremento de una hora más de clase en los niveles primario y secundario”.

Y añade: “Esto permitirá más tiempo de exposición de clases con estudiantes y docentes y mayor intensidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje para completar los contenidos y aprendizajes prioritarios que fueron seleccionados en el marco de la unidad pedagógica 2020-2021, considerando las particularidades del contexto y el sostenimiento de las trayectorias escolares diversas y desiguales de cada estudiante”.

Las clases presenciales se retomarán por burbujas, como se hacía hasta el 8 de julio en totas las ciudades, pueblos y comunas con menos de 30 mil habitantes.

Las autoridades escolares tendrán una semana para organizar el agregado de una hora de clase por día, que se hará efectivo el 2 de agosto.

Los docentes de jornada extendida cubrirán esa ampliación horaria, pero la organización de burbujas atendiendo la presencia de alumnos con hermanos en distintos grados complica la situación.

Otro inconveniente que se planteó es que hay docentes que ponen en duda la cobertura del Seguro durante más días y horas. Las autoridades educativas sostienen que todos están debidamente cubiertos.

El objetivo primordial del Ministerio de Educación es que se refuerce la lectoescritura, en particular en Cuarto Grado, ya que en muchas escuelas se detectó que los alumnos que aprendieron a escribir en 2019 y en 2020 no tuvieron clases presenciales no tienen el nivel esperado.

Tampoco son buenos los resultados en el aprendizaje de Matemática, pero por ahora no serán prioridad los números.

70 por ciento.

El martes se reunió el Consejo Federal de Educación y estableció que la aprobación del grado o año escolar será con el 70 por ciento de los contenidos y aprendizajes priorizados, poniendo especial énfasis en la finalización de cada ciclo y nivel: Sala de 5 Años del Nivel Inicial; Tercer y Sexto Grado del Nivel Primario; Tercer Año del Ciclo Básico y Sexto y Séptimo Año del Nivel Secundario.

En un comunicado, la Provincia anunció: “Para aquellos/as estudiantes que presentan trayectorias educativas débiles y aprendizajes priorizados pendientes, se trabajará en un periodo de intensificación en los meses de diciembre y febrero para el logro del piso base de aprobación en cada escuela y con la participación del equipo directivo y docente del establecimiento al que asiste el/la estudiante. Respecto a quienes egresan de la escuela secundaria, 6º o 7º año se ampliará a marzo y abril 2022 para su efectivo egreso”.

La postura de la UEPC.

El secretario gremial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Oscar Ruibal, manifestó a la agencia Télam que la mayoría de los docentes ya recibió la primera dosis de la vacuna contra COVID-19, pero hay quienes aún no se vacunaron “por cuestiones ideológicas o motivos no justificados por profesionales de la salud”. El gremialista acotó que quienes estén en esta última situación “deberán solicitar licencia sin goce de haberes”, tal como lo establece una resolución oficial provincial.

“La vacunación es fundamental para atacar el virus; la vacunación es voluntaria, pero si está con la vacuna implica un riesgo menor en la salud”, remarcó el dirigente sindical, quien arriesgó que “es probable que los padres no quieran enviar a sus hijos a la escuela si el docente no está vacunado”.

“Queda un núcleo renuente y demandamos que las personas asuman el acto individual de vacunarse, ya que ello tiene repercusión desde lo social”, agregó Ruibal en declaraciones radiales.

“Es fundamental asumir que la vacuna es fundamental para terminar con esta pesadilla”, concluyó.

22-07-2021