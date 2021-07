Colonia Caroya lanzó un concurso de ideas para mejorar los accesos.

Colonia Caroya. La autovía 9 Norte, desde la Circunvalación de Córdoba hasta el puente sobre el río Carnero, solucionó un problema vial de muchos años, pero en este trazado de 38 kilómetros Caminos de las Sierras se olvidó colocar cartelería que indique el ingreso a Colonia Caroya por la calle Pedro Patat, situación insólita si proyectan declarar capital gastronómica a la ciudad y atraer al turismo.

El tema se expuso hace casi un año y medio, pero no sólo no mejoró, sino que empeoró: el único cartel para entrar a Colonia Caroya, que estaba 100 metros antes de girar a la derecha, ya no existe: alguien lo rompió.

Ahora se pasará de la “nada” a un ingreso “profesionalizado”.

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad local lanzaron un Concurso Nacional de Ideas para los accesos urbanos y la nueva sede de oficina de turismo de la ciudad.

El objetivo principal es que profesionales de todo el país puedan presentar sus proyectos para los ingresos por la calle Pedro Patat, sobre la Ruta Provincial A-74 y la rotonda de Av. San Martín y Ruta Nacional 9.

A su vez, pretenden proyectar la oficina de turismo como un hito arquitectónico que convierta a la plaza Nicolás Avellaneda en un nodo central que funcione en red con los nuevos accesos propuestos.

Entre las sugerencias, el jurado elegirá dos, las que recibirán un primer premio de 150 mil pesos y un segundo de 50 mil.

El 1 de julio se lanzó oficialmente el concurso y el plazo para la presentación de las ideas es el 16 de agosto.

Monumento como nuevo.

Al mismo tiempo, la Municipalidad mejoró la rotonda del Monumento al Inmigrante, en el extremo Este de la Av. San Martín.

El proceso incluyó la restauración histórica de la escultura inaugurada en 1978 con motivo del Primer Centenario de la Colonia.

El trabajo estuvo a cargo de la Lic. en Artes Visuales, especializada en Conservación del Patrimonio Cultural, Laura Peschiutta, y la Lic. Rocío Guardia. Costó 600 mil pesos.

Con el monumento restaurado, hicieron obras en el entorno: recambio de plátanos, pintura de columnas, colocación de nuevas luminarias, reemplazo de veredas perimetrales, instalación de un letrero con letras corpóreas en la isleta de la bifurcación, que da la bienvenida a la ciudad.

Las obras serán inauguradas en la tarde de este viernes, aunque este acceso podrá ser remodelado en base al concurso de ideas convocado.

15-07-2021