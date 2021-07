¿Se celebra el Día Internacional del Cooperativismo?

Jesús María. El primer sábado de julio de cada año se celebra el Día Internacional de las Cooperativas, que este año tiene el lema “Reconstruir mejor juntos”.

Y la frase elegida parece un reto para nuestra zona, donde tenemos una de las mayores cooperativas de Córdoba y la fecha pasó sin pena ni gloria: ni siquiera emitió un comunicado recordando este día, celebrado a nivel mundial.

Por ignorancia, desorganización, desinterés o vaya a saber qué causa, la Cooperativa de Servicios Públicos no se sumó al movimiento internacional de la economía social ni a la invitación de las Naciones Unidas para que las cooperativas de todo el mundo muestren “cómo están afrontando la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 con solidaridad y resiliencia, ofreciendo a las comunidades una recuperación centrada en las personas y respetuosa con el medioambiente”.

Hay más de mil millones de miembros cooperativos en todo el mundo y en la zona están asociadas 24 mil personas, aproximadamente.

Este día, para la ONU, “será la ocasión ideal para demostrar que los modelos de negocios centrados en las personas, basados en los valores cooperativos de autoayuda y solidaridad y en los valores éticos de responsabilidad social y sentimiento de comunidad, permiten reducir las desigualdades, crear prosperidad común y responder a los estragos inmediatos que está causando la COVID-19”.

En este contexto, no son años sencillos para nuestra cooperativa, pero su función educativa, de madrinazgo de cooperativas escolares en todo el Departamento Colón, de entidad solidaria por excelencia, no puede pasar desapercibida.

Es de esperar que su conducción, cuanto menos, reflexione sobre estas “ausencias”.

Luego de la crisis institucional por la que atravesó, la recomposición democrática no se evidencia: el Consejo de Administración no pudo ser renovado, ya que no se hicieron las asambleas distritales ni se pudo realizar la Asamblea General Ordinaria; la información quedó trunca al dejar de lado la comunicación institucional; algunos servicios están resentidos y no se dan a conocer las causas; hay delegados que piden explicaciones y no obtienen respuestas; en definitiva, el principio de democracia interna inherente a las cooperativas no se cumple. A menos que su dirigencia haya tomado la decisión de abandonar principios en los que ni siquiera se capacita -muchos de sus miembros son recién llegados a la entidad y no han demostrado su capacidad ni intención de darle otro rumbo-, más allá de los logros económicos que puedan exhibir, basados en criterios muy alejados de la economía social.

El país perdió 10 mil cooperativas entre 2015 y 2020. Sin embargo, algunas cooperativas también presentes en nuestra zona han logrado mantenerse en pie e, inclusive, crecer. Tales los casos de Banco Credicoop y de Cooperativa Horizonte, dos modelos donde hay compromiso transformador con los principios cooperativos. A ellos, feliz día.

