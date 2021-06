“El gobierno se sacó otro cero en ganadería”.

Jesús María. La Sociedad Rural de esta ciudad lanzó un comunicado con su punto de vista acerca de las nuevas disposiciones que rigen en el mercado de la carne, dispuestas por el gobierno nacional.

La entidad sostiene que “hemos asistido a un nuevo engaño para con la ciudadanía en general, que se enmarca en la estrategia electoralista de un gobierno que solo quiere sumar votos para las legislativas a costa de lo que sea; incluso, anunciando un cierre de mercado como una apertura”.

Para la gremial agropecuaria local, “la foto de una reunión con la dirigencia del campo preocupada y advirtiendo de la ineficiencia de las medidas no es un acuerdo, mostrarla como tal es ‘cinismo’. Maquillaje que lleva un gran esfuerzo a funcionarios, ya agotados, por explicar algo que no tuvo resultados y no los va a tener”.

Por tal motivo, califican al anuncio de “falaz” y “demostrativo de inoperancia”, porque habla “de crear ‘ahora’ una comisión que trabaje en un Plan Ganadero”.

Al respecto, dicen que “se pueden contar por decenas las propuestas acercadas a todos los gobiernos desde los sectores que desarrollan la actividad y siempre fueron cajoneadas como deporte nacional”.

El comunicado concluye: “La destrucción que se ha hecho y la catástrofe que se avecina para la cadena de la carne, no es por el mercado, por los clientes, por los consumidores o por la mesa de los argentinos; es por la inoperancia y la avaricia en poner el eje de toda acción mirando las urnas y el quorum. Un país se proyecta en la medida que se sostengan los esfuerzos por generar empleo. Los trabajadores, los emprendedores y los empresarios ya les pusieron la nota”.

