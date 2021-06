La Cooperativa duplicó el ancho de banda y asegura que solucionó las fallas en Internet.

Colonia Caroya. Desde el lunes, la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. comenzó a duplicar el ancho de banda del servicio de internet.

La modificación fue automática para quienes están conectados a través de fibra óptica y con el compromiso de no aumentar el costo final al usuario.

Es por eso que el plan de 25 Megas pasa a 50 por 1.236 pesos; el de 50 Megas se duplica y queda en 1.941 pesos; y lo mismo pasa con quienes tengan el abono de 100, que ahora tienen 200 por un valor final de 2.521 pesos.

A este valor se le debe sumar el costo de la telefonía fija, servicio obligatorio incluido al contratar internet, que es de 373 pesos.

“Hemos conseguido una mejor escala de precios con los proveedores y esto nos permite mejorar la prestación; si bien estamos en Argentina y se depende del valor del dólar porque todos los insumos son en esa moneda, pero mientras el dólar se mantenga estable, podemos sostener estos precios al usuario durante más tiempo; no es nuestra intención anunciar más ancho de banda y cambiar los precios el mes que viene”, dijo el presidente de la entidad, Alberto Nanini.

Actualmente, hay 12 mil conexiones de internet de la Cooperativa en toda la región. Aún quedan lugares con la conectividad en cable de cobre, especialmente en la zona rural de Colonia Caroya.

“Hay sectores donde la fibra aún no llega por la poca densidad poblacional, pero estamos invirtiendo para llevar un mejor servicio a Colonia Vicente Agüero y pronto lo vamos a hacer a la escuela de Los Chañares y con las de Puesto Viejo, donde ahora hay internet inalámbrico; en zona urbana estamos haciendo recambio de equipos permanentemente y creemos que no va a quedar lugar donde no haya fibra”, agregó.

El trámite demora dos días desde que se hace el pedido hasta la conexión, si se pasa de un servicio de cable de cobre a fibra óptica; y unos 10 días para quienes soliciten internet por primera vez. Hace un tiempo, la conexión tardaba dos meses.

¿Por qué tantas fallas?

En las redes sociales, el servicio de internet de la Cooperativa es el que tiene mayor cantidad de quejas.

Aparatos nuevos que no funcionan, cortes en el servicio, nula conectividad en algunos momentos del día son algunos de los planteos de los usuarios.

“Hace pocos tuvimos problemas con equipos que compramos en EEUU preparados para fibra óptica; en la primera tanda empezamos a reemplazarlos en los domicilios y se terminaron los reclamos, pero la segunda partida vino con fallas de fábrica en una plaqueta que no podíamos resolverlas; compramos lo mejor que había en el mercado, pero los usuarios se quejaron; ahora encontramos la solución y empezaron a andar bien; hoy no estamos con problemas y con el ancho de banda duplicado, el servicio va a mejorar”, explicó Nanini.

Prestación Básica Universal.

Sobre la PBU, autoridades de la entidad informaron que no han recibido directivas del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para su implementación.

Hasta el momento, lo único que saben es que cuando se ponga en marcha sólo entregarán los formularios para que los completen los asociados.

Luego deberán elevarlos al ENACOM para que confeccione el listado de beneficiarios.

