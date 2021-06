Los alumnos de la escuela Pringles hicieron su Promesa a la Bandera.

Sinsacate. Los alumnos del C.E. Cnel. Pascual Pringles hicieron su Promesa a la Bandera el pasado viernes.

De manera virtual, varios días antes hicieron una creación colectiva coordinada por Analía Juan, especialmente invitada para esta actividad. De esos encuentros surgió el siguiente texto:

“Aquí estamos, con esta nueva manera de encontrarnos y cuidarnos, para hacer nuestra Promesa de Lealtad a la Bandera.

Bandera que con sus colores ya nos está diciendo que no se trata de una simple tela; tiene el color del cielo y de los mares, y este año, para nosotros, además de las nubes también tiene el blanco de la nieve, que caía como un regalo mientras pensábamos en estas palabras.

Pensar en lealtad a la Bandera es pensar en ser leales a nuestra Patria; y la Patria está viva en la tierra que habitamos y que debemos cuidar con responsabilidad.

Sin la Pachamama no somos nada; para crecer con salud, estudiar y hacer grande a la Patria debemos cuidar el medio ambiente y tenemos que participar para generar cambios en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro barrio; no hace falta que nos vayamos muy lejos.

Nuestra Bandera quiere abrazar a un país de gente que se involucra, que valora todas las cosas buenas que nos brinda y que sabe agradecer y cuidar. Porque agradecer y cuidar tiene que ver con el amor.

Defender a la Bandera es defender nuestros derechos. Podemos hacerlo dialogando, sin necesidad de la violencia; no nos gustan los insultos ni las peleas. Tenemos el derecho de poder crecer en un país saludable en todo sentido.

Al ejercer la libertad debemos tener en cuenta a los demás porque la Patria somos todos. Valores como la solidaridad, el respeto, la confianza, la sinceridad y la igualdad son los que necesitamos para que la libertad no signifique solo pensar en el bien propio. Estos también eran los valores de Manuel Belgrano.

Juntos podemos construir un país mejor. Cuando hacemos un pan, los ingredientes separados no funcionan. Tampoco sirve reunirlos si no nos tomamos el trabajo de amasar y hornear. De igual manera, tampoco sirve que las personas solo se queden en las buenas intenciones y no trabajen para llevarlas a cabo.

En esta promesa, nosotros no quisiéramos ser como ingredientes separados; sabemos que juntos, colaborando en lo que nos corresponde y fortaleciendo los valores, podemos hacer un gran pan, un gran país para llevar con orgullo los colores de nuestra Bandera.

Y deseamos que todas las personas puedan compartir este sentir de respeto, lealtad y amor a esta Bandera que nos identifica como pueblo, que nos hace uno”.

Esta promesa fue leída por los niños y luego respondieron “sí, prometo” a la fórmula oficial a cargo de la directora del establecimiento, Leticia Vilchez.

Esa ceremonia fue filmada e incluida en un video realizado en la misma escuela, con una introducción del intendente de Sinsacate, Carlos Ciprián. El material audiovisual fue subido a las redes sociales de la escuela.

Homenaje a Belgrano.

Este domingo, la conmemoración de la muerte del creador de la Bandera, Manuel Belgrano, consistió en un sencillo acto realizado en la plaza Nóbile, de Sinsacate. En el mismo estuvieron el intendente anfitrión, Carlos Ciprián; sus pares de Jesús María, Luis Picat, y de Colonia Caroya, Gustavo Brandán; y el jefe Comunal de Colonia Vicente Agüero, Gustavo Ripeloni.

También asistieron autoridades policiales y de Gendarmería Nacional.

21-06-2021