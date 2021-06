“La carne que estamos acostumbrados a comer en Córdoba no bajará”.

Jesús María. Después de dos semanas sin remates de ganado vacuno, este lunes volvió la actividad comercial al predio de la Sociedad Rural de Jesús María en Bº Malabrigo.

Es que la entidad se plegó activamente al cese de comercialización acordado por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarios ante la decisión nacional de cerrar transitoriamente las exportaciones de carne.

El presidente de La Rural, Pablo Martínez (en adelante P.M.), fue contundente: “Si el gobierno no abre las exportaciones, si no dicta reglas claras, intensificaremos algunas medidas con algún paro general. No solamente de hacienda, sino de granos”.

¿Cómo se explica que si no hubo comercialización en las carnicerías seguía habiendo carne?

P.M.: Los frigoríficos estaban abastecidos y muchos tienen feedlots propios. Otros tienen animales en campos de productores que les ofrecen el servicio de hotelería; en este tiempo, tenían animales en los frigoríficos y en los campos. También hubo mucho menos consumo de carne vacuna, que se ha reemplazado por cerdo y pollo. Ahora, si el paro se extiende, el desabastecimiento será inevitable. Pero la medida no pasa por desabastecer a nadie.

Y no bajó el precio de la carne…

P.M.: La carne que estamos acostumbrado a comer en Córdoba o en Jesús María no bajará de precio porque no hay más que lo que hay. Estacionalmente.

Si no vendieron, ¿qué hacen con las vacas que debieran salir al mercado? Ustedes tienen fábricas de terneros.

P.M.: Con todos estos cambios de reglas para el sector agropecuario, el productor decidió hacer cadenas más largas: larga los animales al campo, les da de comer pasto para que engorde más lentamente y lo termina a corral, menos tiempo pero más pesado. En lugar de tener el animal listo en 100 días, lo tiene a los 180. Alarga los ciclos. Hoy, los feedlots están al 50 por ciento de carga. Hoy no conviene el engorde a corral.

¿Y cómo hace el pequeño productor, que no tiene con qué vivir si no vende?

P.M.: Está muy complicado. En la Sociedad Rural tenemos el 80 por ciento de loa productores debajo de las 100 cabezas. En la campaña que estamos terminando vacunamos 350 mil cabezas -en Departamentos Río Seco, Sobremonte, Tulumba, Totoral y Colón-. Hay zonas, en el extremo Norte de la provincia, con productores muy pequeños que a veces ni siquiera están registrados. Muchos tienen animales flacos y tienen que descargar y sacar las vacas preñadas porque viene el invierno; esa vaca, que es puro hueso, en el mercado interno no se consume, pero los chinos sí la comen. El precio de esa vaca bajó de un 15 a un 20 por ciento. Ese pequeño productor es el que más perdió porque no puede aguantar esa vaca y en lugar de vivir un mes y medio gracias a esa vaca va a vivir 15 a 20 días.

Si no es negocio, se deshacen de los animales…

P.M.: Ya empezó la liquidación de animales. Generalmente, se consume el 100 por ciento de los novillos machos y hoy está en el 112 por ciento. Y para mantenimiento de plantel se deja hasta el 43 por ciento de las hembras y el resto va a faena, pero hoy está en el 46 o 47 por ciento, de modo que empezó la liquidación de vientres. Esto pasó en 2006. El problema es que son ciclos vivos y muy largos, que demoran 10 años y recién el año pasado recuperamos el stock con respecto a ese año. Si hubiera reglas claras podríamos tener 70 millones de cabezas en lugar de 50.

Y cómo se explica esta situación cuando en Nación hay un ministro que conoce mucho del tema.

P.M.: El ministro (Luis) Basterra sabe mucho. Cuando fue legislador opositor generó un proyecto de ley de consumo de fertilizantes con pago de ganancias que era impecable y ahora la tienen cajoneada. El problema es que no tiene poder de decisión.

El mensaje institucional es claro: “Es fundamental estar preparados, sumarse en las asambleas y contar con el involucramiento de todos nuestros socios. Aunque no estamos en contra de las decisiones individuales, es momento de estar unidos y acercar posiciones”.

10-06-2021