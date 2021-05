Más restricciones por el aumento de casos de COVID.

Toda la zona. Las municipalidades de la micro región, junto a las fuerzas de seguridad locales, definieron reducir una hora el horario de todas las actividades comerciales habilitadas a partir de la 00 Hs del viernes 7 de mayo.

De manera permanente se evalúa la situación epidemiológica con la intención de proteger la salud de la población y, a la vez, acompañar a las actividades económicas más afectadas por la pandemia.

Esta decisión se toma con la intención de bajar el nivel de transmisión, apelando a la responsabilidad individual de cada ciudadano en cumplir las recomendaciones preventivas con el fin de evitar medidas más extremas.

Se recuerda que las actividades permanecerán abiertas, por lo que los vecinos pueden apoyar a los distintos comercios asistiendo en los horarios habilitados. En esta etapa es importante que se eviten reuniones sociales no esenciales, por eso se insta a los ciudadanos a no realizar celebraciones o agasajos en el ámbito domiciliario que pusieran en riesgo al grupo familiar, postergándolos para cuando la situación sanitaria no signifique un alto riesgo de propagación del COVID-19.

Horarios de cierre.

- Actividades comerciales no esenciales: 23 Hs.

- Locales Gastronómicos:

De domingo a jueves: 00 Hs.

Viernes y sábado: 01 Hs.

05-05-2021