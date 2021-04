Ahora, los COE son departamentales.

Toda la zona. El 7 de enero de este año, el Ministerio de Salud de la Provincia lanzó la Resolución 0018 en la cual modificaba la integración prevista del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

A partir de la nueva normativa, el COE está integrado por una Coordinación General y 26 COE Departamentales, con dependencia de la Coordinación General.

Hasta ahora, en todo el territorio cordobés funcionaban siete COE Regionales.

Cuando la cartera sanitaria emitió esta resolución, pensó las modificaciones en función de la necesidad de coordinar territorialmente la logística para la vacunación contra el COVID-19 y la inminencia de la Temporada de Verano, con la consiguiente apertura al turismo. En ese contexto, la articulación entre las autoridades sanitarias y las fuerzas sanitarias con la Coordinación General y los COE se mejoraría si éstos, en lugar de ser regionales eran departamentales.

Sin embargo, pasó el verano y la implementación de esta modificación no fue prioritaria. Recién a mediados de abril comenzó a ponerse en práctica.

En consecuencia, el COE Regional Jesús María no tiene más jurisdicción en todo el Norte cordobés, sino que cada Departamento debe contar con su propio COE.

Desde el punto de vista sanitario, el Hospital Regional Vicente Agüero dejó de ser Hospital COVID, exclusivamente; y todos los hospitales de la región que no recibían pacientes con Coronavirus tendrán camas y respiradores para hacerlo en caso de necesidad, todos articulados en una red colaborativa.

También se equiparon algunos hospitales municipales para que puedan recibir pacientes COVID que no requieran atención de alta complejidad. Los responsables de los COE Departamentales del Norte cordobés son:

- Departamento Colón: Dr. Ricardo Zoldano, director del Hospital Regional Vicente Agüero, de Jesús María.

- Departamentos Ischilín y Totoral: Dr. Ariel Arnaez, Director del Hospital Dr. Ernesto Romagosa, de Deán Funes.

- Departamentos Tulumba, Río Seco y Sobremonte: Dr. Marcelo Feliziani, Director del Hospital Dr. José J. Puente, de Villa de María del Río Seco.

Primera reunión en Totoral.

La primera reunión para conformar el COE Totoral fue el viernes 16 de abril en Villa del Totoral pero, lamentablemente, faltaron muchos intendentes y jefes comuna- les.

El Dr. Ariel Arnaez y el Legislador Raúl Latimori encabezaron el encuentro, pero el Intendente anfitrión y presidente de la Comunidad Regional, José Luis De Lucca, no fue y en su lugar envió al secretario de Gobierno, Alberto Alaluf.

Guillermo Moyano, intendente de Sarmiento; Adrián Cuello, intendente de Las Peñas; y Horacio Becerra, presidente de la Comuna de Los Mistoles, fueron los únicos que asistieron. En cambio, no acudieron a la convocatoria los intendentes de Sinsacate y Cañada de Luque ni los jefes comunales de La Pampa, Candelaria Sud, Capilla de Sitón y Simbolar.

Operativamente, se plantea un problema con la nueva distribución geográfica: a todas las localidades del Departamento Totoral les queda más cerca Jesús María que Deán Funes. En consecuencia, la asistencia y el acompañamiento podrán hacerse desde la cabecera del Departamento Ischilín, pero las derivaciones de urgencias terminarían en Jesús María.

De Cañada de Luque a Deán Funes hay 97 Km y Jesús María queda a 70. Las Peñas está a 72 Km de Deán Funes yendo por San José de la Dormida y Tulumba, pero a 51 Km de Jesús María. Desde Sarmiento, la propia Villa del Totoral y el resto de las comunas, la distancia a Jesús María es la mitad que la que las separa de Deán Funes. Ni hablar de Sinsacate o La Pampa.

Claro está, si el caso no es muy complejo podrán derivar pacientes a Villa del Totoral, donde el Hospital Municipal fue reforzado con camas de terapia intermedia.

Según algunos intendentes, su mayor preocupación no son los casos de COVID, sino los pacientes con otras patologías que necesitan atención más especializada. No hay que olvidar que, excepto Villa del Totoral, el resto de las localidades tienen dispensarios que sostienen con mucho esfuerzo las autoridades locales, en la mayoría de los cuales no hay médicos permanentes.

Testeos en Sarmiento.

En lo inmediato, en la reunión del COE Totoral se acordó que este viernes se haga una jornada de testeo gratuito (PCR, el antígeno y el serológico) en Sarmiento. Será entre las 9 y las 18, en el Complejo Recreativo Municipal (Plaza Nueva). Está previsto para vecinos de la localidad y de zonas aledañas.

30-04-2021