“La ciudad era un caos y ahora existe una planificación”.

Colonia Caroya. El nombramiento de Paola Nanini en reemplazo de Rodrigo Rufeil, en la Legislatura de Córdoba, obligó a una reestructuración en el organigrama de la Municipalidad de esta ciudad.

El Intendente Brandán sorprendió al nombrar al nuevo secretario de Gobierno, pero con funciones muy diferentes a las que tenía Nanini hasta la semana pasada.

El Arq. Adrián Zanier, a cargo de Obras Públicas desde 2015, es quien pasa a ocupar el despacho más cercano del mandatario caroyense, haciéndose cargo de otras áreas: Planeamiento, Vivienda y Hábitat, Participación Ciudadana y Cultura.

Es decir, seguirá relacionado en sus nuevas tareas con la dinámica de su anterior cargo, que ahora ocupará el Ing. Guillermo Sangoy.

“Hay infinidad de proyectos que se están ejecutando y gestionando como el adoquinado, pavimento en accesos a escuelas, cordón cuneta, cloacas, iluminación, nuevos edificios educativos; la nueva distribución de cargos permite un trabajo más horizontal entre las secretarías”, dijo Zanier.

Y defendió el monto que Nación destinó al Parque de Guyón, pese a las críticas de parte de la sociedad: “Creo que la gente no comprendió que esos 50 millones de pesos llegan porque se gestionaron como tantas otras obras que se quieren financiar, pero la aprobación más rápida salió desde estos fondos específicos para parques urbanos”.

Asimismo, admitió la complejidad de la ciudad para la ejecución de obras de infraestructura y las dificultades para establecer prioridades.

“Cuando entramos en el 2015 nos encontramos con una ciudad en caos, no había obra pública, no teníamos rumbo; ahora hay una planificación que nos permite ir hacia una dirección consensuada para los próximos 20 o 30 años; tenemos una ciudad mucho más ordenada y saliendo de la imprevisibilidad que hubo en los últimos tiempos; hay problemas permanentemente, pero es por los años que no se hizo nada; nosotros estamos revirtiendo esa situación”, declaró.

Ordenando las jerarquías.

Con el nuevo organigrama, el Dr. Alejandro Chalub pasa a ser el secretario más importante de la segunda gestión. En realidad, ya lo era, pero al mismo nivel que Paola Nanini.

El abogado, que ya tenía a su cargo Hacienda y Coordinación General de la Municipalidad -incluyendo Recursos Humanos-, ahora también será responsable de las Subsecretarías de Desarrollo Social y de Salud, que hasta la semana pasada estaban dentro de Gobierno.

La Secretaría de Administración, a cargo de Miguel Pérez, no tendrá cambios; mientras que Servicios Públicos, liderada por Martín Rizzi, se quedó sin Guillermo Sangoy -saliente subsecretario de Trabajos Públicos-, quien pasó a Obras Públicas.

La Universidad Popular, que también dependía de Nanini, ahora será un espacio dependiente del Intendente, con el mismo rango que la Agencia de Desarrollo Productivo.

23-04-2021