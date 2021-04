“Todo recurso es poco para enfrentar el COVID”.

Jesús María. El director del Hospital Regional Vicente Agüero, Dr. Ricardo Zoldano, salió al cruce de los dichos de dirigentes de la Gremial Hospitalaria en medios colegas.

Desmintió que haya un ritmo imposible de sostener por falta de personal. Al respecto, sostuvo que “al ritmo lo impone la pandemia: todo recurso es poco para enfrentar el problema del COVID, pero eso es a nivel mundial. No olvidemos que ahora hay COVID y también debemos atender a los enfermos con otras patologías, que siguen existiendo”.

De todos modos, al nosocomio se incorporaron 48 agentes en cuatro llamados sucesivos. El último fue en marzo de este año, cuando se sumaron 10. “Vamos incorporando lo que va haciendo falta”, explicó Zoldano.

A su vez, en los últimos meses hubo 11 bajas por jubilación, 28 personas dispensadas por comorbilidades, algunas de las cuales podrían volver a trabajar si están va- cunadas, y otros seis agentes están con carpeta médica prolongada.

En total, el Hospital tiene 245 agentes, de los cuales 130 son de planta permanente.

En cuanto a la necesidad de refuerzos, en el Hospital Vicente Agüero ya lo hicieron: pusieron dos profesionales más por día en la Guardia, en Pediatría están asegurados dos médicos por jornada, en cirugía hay un médico permanente y otro que lo asiste. Ginecología también cuenta con un staff de dos o tres especialistas cada día y hay seis cardiólogos. Esta es una de las especialidades que se reconvirtió cuando empezaron a faltar Terapistas.

“Es real que no tenemos neurólogos ni hematólogos, que son del tercer nivel”, aclaró el director del centro de salud. Y opinó: “No tiene sentido tener neurólogo si no tenemos tomógrafo, que es uno de los equipos que estamos pidiendo. Pero en esto la Gremial tiene razón: haría falta un neurólogo”.

¿Cuánto cobran?

Zoldano también aclaró el tema de las remuneraciones del personal de la salud. Las enfermeras ingresadas con un contrato COVID, que no tiene todos los beneficios de los contratos anteriores, cobran 65 mil pesos, con un básico de 60.068 pesos.

Por lo tanto, ningún médico puede tener un básico de 49 mil pesos, como dijeron los representantes de la Gremial. Un médico de la Unidad de Terapia Intensiva gana, en promedio, 100 mil pesos.

En general, los médicos trabajan 35 horas semanales y el personal de enfermería, 40.

Casi todo el personal ya tomó las licencias que le correspondían, aunque hay facultativos que todavía no lo hicieron. Por ejemplo, el director y la vicedirectora se tomaron cinco días en dos años.

Aprietes.

La Gremial acusó públicamente a Zoldano de “aprietes” al personal a su cargo.

Consultado por el tema, el director del Hospital respondió: “Si se entiende por ‘apriete’ exigirles a las personas que cumplan la función que les corresponde por contrato, nosotros estamos para dirigir, o sea, para que cumplan de la mejor manera posible la función para la que fueron destinados. Acá no hay anarquía, acá cada uno debe hacer lo que tiene que hacer”.

“A veces les pedimos que hagan consultorio porque no hay pacientes en Terapia Intensiva, por ejemplo; a muchos les damos otra función en el afán de optimizar los recursos de que disponemos; no nos sirve el personal ocioso, sentado; por eso dicen que tienen multifunción y no es así”, añadió.

El Hospital no está colapsado ni en vías de estarlo, pero la segunda ola de COVID recién empieza.

