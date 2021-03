El pequeño gran Campeón.

Jesús María. El piloto de karting Jesús Mariense, Bautista Moyano, de tan sólo 7 años de edad, se consagró Campeón en la tercera y última fecha del campeonato “Copa Verano, corrida en Colonia Caroya.

Bautista logró los mejores tiempos en clasificación, la serie y la Final, realizada en el circuito Héctor Luis “Pirín” Gradassi.

El pequeño piloto comenzó a competir a los 5 años, enfrentando en distintos circuitos a niños mayores y ahora, con sólo 7 años, obtuvo la coronación en la categoría Monomarca Infantil y lo festejó junto a su equipo SMS Racing Kart.

El pasado 7 de marzo se disputó la primera fecha del Campeonato en Asfalto de Karting, en Colonia Caroya, y entrenó mucho para estar a la altura de la competencia.

“Quiero agradecer a mi papá, Ezequiel, que me apoyó en esto que me gusta, y a mi equipo, que me prepara el karting”, dijo el Campeón más pequeño que tiene hoy la ciudad.

10-03-2021