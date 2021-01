La Asociación Club Atlético Sarmiento hará su Asamblea General Ordinaria.

Sarmiento. El 3 de febrero, a las 20, en el Campo de Deportes Municipal se hará la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Club Atlético Sarmiento.

Su normalización fue una de las promesas de campaña del intendente Guillermo Moyano, en su afán de contar con una institución en la cual los vecinos puedan participar en la elaboración de propuestas que aporten al crecimiento social, cultural y deportivo de la comunidad.

Una de las primeras medidas que Moyano tomó al asumir en la Municipalidad fue nombrar una Comisión Normalizadora, integrada por Martín Orlando Flores, Pablo Leonel Pereyra y Ana del Valle Pereyra.

Ellos se encargaron de la presentación de documentación y avales ante la Sociedad de Personas Jurídicas, a fin de regularizar la situación legal de la institución y convocar a la Asamblea.

También lanzaron una campaña para captar socios entre los vecinos dispuestos a apoyar este proceso y lograron suscribir a 53 personas, quienes hicieron un aporte único de 200 pesos para hacer frente a parte de los gastos que demanda poner en marcha el club.

Cuando tenían todo en condiciones, debieron postergar la Asamblea por el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia de Coronavirus.

El pasado 29 de diciembre, en función de las nuevas disposiciones al respecto, decidieron convocar para su realización al aire libre.

¿Qué elegirán?

El 3 de febrero, entre quienes asistan a la Asamblea General Ordinaria deberán designar dos asociados para que suscriban el Acta junto con los miembros de la Comisión Normalizadora, quienes presentarán su Informe Final.

Luego se pondrán a consideración los estados patrimoniales correspondientes a los Ejercicios de 1992 hasta 2018 y el Balance correspondiente al Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019.

Finalmente, procederán a la elección de las siguientes autoridades: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, cuatro Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes.

En la misma Asamblea podrían presentar un proyecto para elegir Revisadores de Cuentas.

Hasta el momento no se han presentado listas para integrar la Comisión. Si no se presentara ninguna, entre los presentes se elegirá a quienes estén dispuestos a integrarla.

El proyecto.

La Asociación Club Atlético Sarmiento fue fundada en 1992, pero tuvo una corta vida.

Ciertamente, después de buscar entre vecinos los antecedentes para presentar ante la Sociedad de Personas Jurídicas, la Comisión Normalizadora sólo encontró un Estatuto que sería el original, algunos listados de asociados y bienes muebles de escaso valor económico, como un antiguo equipo de sonido, trofeos y camisetas.

En cambio, no pudieron dar con registros ni balances oficiales.

El intendente Guillermo Moyano propuso la regularización de la institución y se comprometió a brindarle apoyo municipal hasta que consiga consolidarse.

A fin de que se ponga en marcha, le permitiría a la nueva Comisión Directiva que use tres importantes instalaciones de que dispone la Municipalidad: el campo de deportes, la pileta de natación y el salón de usos múltiples. En estos tres espacios podrán organizar actividades como si fueran propios, con el compromiso de su mantenimiento.

Pablo Pereyra, uno de los integrantes de la Comisión Normalizadora, fue claro en el concepto: “El único modo de poner en movimiento este club es poniendo un poco todos”.

Por el momento, el club no tiene sede. Según la transmisión oral, algún gobierno municipal le transfirió un terreno muy bien ubicado, frente a la plaza de la localidad. Sin embargo, no hay registros escritos y, en cambio, hay antecedentes de litigios por la propiedad de este inmueble. Por el momento, no está entre las prioridades oficiales iniciar reclamos ni entrar en controversias con vecinos.

Por el contrario, la expectativa de Moyano y su equipo se concentra en que el club crezca como institución independiente con acompañamiento municipal.

08-01-2021