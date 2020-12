Papa Francisco: “El consumismo nos ha secuestrado la Navidad”

Jesús María. El 20 de diciembre fue el cuarto domingo de Adviento. Ese día, el Papa Francisco rezó la oración mariana del Ángelus ante cientos de fieles que se congregaron en la Plaza de San Pedro y animó a los católicos a hacer algo por los que tienen menos, “no el enésimo regalo para nosotros y nuestros amigos, sino para una persona necesitada en la que nadie piensa”.

Además, indicó qué hacer para que Jesús nazca en nosotros: “Preparemos nuestros corazones, vamos a la oración, no dejemos que el consumismo nos lleve. ‘Ah, ten- go que comprar regalos, tengo que hacer esto, esto...’ Ese frenesí de hacer cosas, cosas, cosas... Lo importante es Jesús. El consumismo, hermanos y hermanas, nos ha secuestrado la Navidad. El consumismo no está en el pesebre de Belén; hay realidad, pobreza, amor”, insistió el Papa.

“’Hágase en mí según tu palabra’. Es la última frase de la Virgen en el último domingo de Adviento y es la invitación a dar un paso concreto hacia la Navidad. Porque si el nacimiento de Jesús no toca la vida, pasa en vano”, afirmó Francisco.

Un momento de alegría y prueba para María.

Francisco puntualizó dos elementos del Evangelio del domingo, que relata la Anunciación de María: Primero, “parece un anuncio de alegría pura, destinado a hacer feliz a la virgen”. Segundo, “junto con la alegría, estas palabras predicen a María una gran prueba”.

Entonces profundizó sobre la razón de la prueba: en aquel momento estaba “desposada” con José. En una situación como esa, la Ley de Moisés establecía que no debía haber relación ni cohabitación. Por lo tanto, si tenía un hijo, María habría transgredido la Ley y las penas para las mujeres eran terribles: se preveía la lapidación.

“Ciertamente, el mensaje divino habrá colmado el corazón de María de luz y fuerza; sin embargo, se encontró ante una decisión crucial: decir ‘sí’ a Dios, arriesgándolo todo, incluso su vida, o declinar la invitación y seguir con su camino ordinario”, reflexionó su Santidad.

La respuesta de María no se hizo esperar: “Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38).

El Papa comentó: “María no dice ‘si tiene que hacerse, que se haga..., si no puede ser de otra manera...’. No. No expresa una aceptación débil y desganada, sino un deseo fuerte y vivo. No es pasiva, sino activa. Se adhiere a Dios. Es una enamorada dispuesta a servir a su Señor en todo e inmediatamente”.

Postergar nuestra respuesta a Dios.

El Papa, refiriéndose a las respuestas que damos a las llamadas del Señor, afirma: “¡Cuántas veces nuestra vida está hecha de postergaciones, incluso nuestra vida espiritual! Sé que me hace bien rezar, pero hoy no tengo tiempo; sé que ayudar a alguien es importante, pero hoy no puedo. Lo haré mañana, es decir, nunca. Hoy, a las puertas de la Navidad, María nos invita a no aplazar, a decir ‘sí’. Todo ‘sí’ cuesta, pero siempre es menos de lo que le costó a ella ese valiente y decidido ‘sí’, ese ‘hágase en mí según tu palabra’ que nos trajo la salvación”.

“Y otro consejo: para que Jesús nazca en nosotros, vayamos a confesarnos, porque sólo así nuestro corazón se parecerá al de María: libre del mal, acogedor, dispuesto a acoger a Dios”, concluyó.

Celebraciones religiosas.

En la Parroquia de Jesús María han preparado un cronograma especial de celebraciones religiosas de la Nochebuena y la Navidad.

A las tradicionales Misas de la Parroquia y de la Capilla de Ntra. Sra. de Fátima, este año se sumó una en el Templo de la histórica Estancia Santa Catalina.

Celebraciones de Navidad

en la Parroquia de Jesús María.

- Misa de Nochebuena. 24 de diciembre.

17. Santa Catalina.

19. Capilla Ntra. Sra. de Fátima.

20. Sede parroquial.

- Misa de Navidad. 25 de diciembre.

11 y 20. Sede parroquial.

24-12-2020