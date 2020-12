Celebraron los 20 años de la Córdoba jesuita como Patrimonio de la Humanidad.

Córdoba. “Cuando uno toma una decisión política que trasciende en el tiempo y dura décadas, y continúa, allí se ven las verdaderas políticas de Estado”.

Con estas palabras, el vicegobernador Manuel Calvo se dirigió a los hombres y mujeres que fueron reconocidos este miércoles en el Cabildo Histórico al celebrarse los 20 años de la decisión de UNESCO de declarar a la Córdoba jesuita como Patrimonio de la Humanidad.

La lista incluye a ex funcionarios, arqueólogos, especialistas y restauradores que dos décadas atrás hicieron posible aquella declaración.

“El reconocimiento por parte de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad mostró a Córdoba en el mundo como nunca antes quizás y permitió que muchos visitantes vinieran a descubrir lo que tenemos aquí”, dijo Calvo.

“Allí empezó una verdadera política de Estado en materia turística, en materia de cultura, y también una verdadera política de Estado en obras de infraestructura que permitieron conectar estas acciones: lo cultural con lo turístico, fomentando esta industria sin chimeneas que hoy genera más de 160 mil puestos de trabajo en nuestra provincia”, agregó el Vicegobernador.

El domingo 29 de noviembre se cumplieron dos décadas del hito por el cual este reconocimiento internacional llegó a la Manzana de las Luces, en la ciudad de Córdoba, y al Camino de las Estancias Jesuíticas, con cinco sitios en el interior provincial, tres de los cuales están en nuestra zona.

Este miércoles fueron reconocidos Hugo Juri (Rector UNC en ese período); Pablo Canedo (ex presidente de la Agencia Córdoba Cultura); Olga Riutort (ex secretaria General de la Gobernación); Oscar Santarelli (ex presidente de la Agencia Córdoba Turismo); Néstor Bárbaro (ex presidente de la Agencia Córdoba Ambiente); Conrado Juan Rosacher (ex coordinador de Áreas Naturales de la Agencia Córdoba Ambiente); Jacinto Palacios (restaurador); Rodolfo Herrero (arqueólogo) y Josefina Piana (ex directora de Patrimonio de Córdoba).

En el acto se homenajeó también la figura de José Manuel de la Sota, que en el año 2000 ejercía su primer período como mandatario provincial.

04-12-2020