Néstor Kirchner fue el primer Presidente que vino al Festival de Doma y Folklore.

Jesús María. El Dr. Néstor Carlos Kirchner fue el primer Presidente de la Nación que vino al Festival Nacional de Doma y Folklore de esta ciudad.

Participó del acto inaugural de la edición 39 de la fiesta gaucha y lo acompañaron el Vicepresidente, Daniel Scioli; el ministro del Interior, Dr. Aníbal Fernández; y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Arribó cerca de las 21:40 al Aeroclub local, a bordo de un helicóptero de la Prefectura Naval Argentina, procedente de General Fotheringham, donde dejó inaugurada una importante obra vial.

El Presidente compartió el helicóptero con el Gobernador de la Provincia, Dr. José Manuel De la Sota.

Sin corbata y con el cuello de la camisa abierto, caminó unos 50 metros hasta donde lo esperaban los intendentes de Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate.

Tras saludar a varios representantes de instituciones intermedias, rompió el protocolo previsto y se dirigió hacia donde había unos 200 vecinos que lo aplaudían y le pedían que se acercara.

En el recorrido habló brevemente con la prensa: “Quería estar. Considero que (el Festival) es algo muy valioso para la cultura nacional, para la cultura popular, y bueno, como hombre del interior y cultor fuerte de esa cultura por lo que significa para la identidad nacional, quería venir a acompañar este enorme esfuerzo del pueblo de Jesús María”. También recordó que había visto el Festival por televisión porque su mamá lo miraba siempre.

“Disculpenmé de que no pueda atenderlos más, pero estoy llegando muy tarde y hay mucha gente que espera”, se excusó luego.

Tras varios apretones de manos, subió al Toyota Coaster del Gobierno de la Provincia que lo trasladó hasta el anfiteatro.

A través de la ventanilla, siguió prodigando saludos y sonrisas.

La caravana con las autoridades nacionales y provinciales tomó la calle Almirante Brown, cruzó la Ruta 9 y recorrió la calle Ameghino en toda su extensión. Dobló en la calle Córdoba hasta Ing. Olmos y, por Cástulo Peña, llegó al anfiteratro José Hernández, donde había 28 mil personas.

Minutos antes de las 22, Kirchner y su comitiva fueron recibidos por el presidente de la Comisión Directiva, Dr. Pedro Canalda.

Ese año, Soledad cantó el Himno Nacional y le regaló un poncho blanco al Presidente de la Nación.

Por su parte, el Festival presentó su bandera y el primero en recibirla como obsequio fue Kirchner, quien la abrió y la acercó al público agitándola.

Luego del toque de clarín, le dio al presidente del Festival un cheque por 50 mil pesos para las cooperadoras escolares.

Claro está, el valor de nuestra moneda era otro. Por ejemplo, la Provincia había remodelado todo el escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín con una inversión de 120 mil pesos.

El intendente Marcelino Gatica había asumido un mes antes y le regaló al Presidente de la Nación un chaleco de carpincho que confeccionó Juan Lencinas, artesano de Villa del Totoral.







El discurso de Kirchner en Jesús María.

“Estoy profundamente emocionado de compartir con ustedes, hermanas y hermanos de la Argentina, el revivir del cariño a lo que debe ser nuestra cultura nacional y popular, nuestra identidad, nuestro orgullo, que nos recupere la calidad de ser argentinos.

Como patagónico que soy, como hombre del interior, viendo que esta es la potencia y la esperanza que necesita la Patria, me voy con fuerza, me voy con coraje, me voy a luchar en nombre del país con el apoyo de ustedes para poder hacer una Patria distinta, justa, que nos dé la justicia que hemos perdido. (Aplausos).

Les agradezco profundamente y siento una felicidad tremenda porque el Festival de Jesús María es orgullo nacional.

Muchas gracias, argentinos y argentinas. Esta es nuestra cultura. Estoy a vuestras órdenes”. (Aplausos).







“Te debo la ruta”.

Con esta frase, el Dr. Néstor Kirchner se adelantó al pedido del intendente Marcelino Gatica sobre las mejoras del tramo urbano de la Ruta 9.

Kirchner sacó el tema en el viaje desde el Aeroclub hacia el anfiteatro José Hernández.

Ni lerdos ni perezosos, Gatica y Cargnelutti le solicitaron una audiencia en Casa de Gobierno para profundizar los temas pendientes en las agendas municipales.

Meses más tarde, comenzó la mejora de todo el sector: doble mano, rotondas, puentes peatonales, semaforización e iluminación del tramo urbano de la Ruta Nacional 9; asfaltado de la calle Pedro J. Frías, como colectora desde el Bv. Agüero hasta el río Jesús María; asfaltado de los accesos a Bº La Florida e intervenciones en los desagües pluviales.

27-10-2020