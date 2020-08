La llama de la solidaridad en medio del fuego.

Toda la zona. La solidaridad es un bálsamo para el alma en los momento más duros de nuestras vidas.

En medio de las llamas, mientras cientos de bomberos voluntarios combatían el fuego, un grupo de veterinarios, productores y criadores se reunieron para buscar soluciones a los problemas concretos que veían avecinarse. Conocedores de la zona, cuando supieron de los primeros focos no dudaron de que, días después, no iba a quedar pasto para las vacas.

“Acá la gente no necesita cocinas, colchones, ni harina ni arroz; acá la gente necesita que le ayuden con los animales, que no tienen pasto hace una semana y que no van a tenerlo, mínimo, durante medio año”, dijo a este diario uno de los organizadores de lo que define como una “gran bola solidaria”.

El mensaje es simple: “Si en tu campo tenés algún rollo que te quedó del año pasado, lleválo hasta Cañada de Río Pinto porque ahí hay gente que se ocupa de hacer el delivery de los rollos; ellos saben quiénes son los que los necesitan y cuántos les hacen falta”.

Todos ponen algo.

Un peón desocupado maneja un tractor prestado que tiene las herramientas para cargar los rollos en camionetas o acoplados. Nadie cobra nada.

La misma organización de los vecinos permitió contar con cuatro equipos para llevar rollos, avena para embolsar, maíz y cebada, alimento balanceado y concentrado de una empresa que hizo una valiosa donación.

También hay personas que han puesto a disposición rollos a precios especiales y camiones a los que sólo hay que pagarles el combustible.

Para optimizar la distribución de recursos, cada productor informa sus necesidades semanales.

Si bien algunos de los rollos se desarman, en su interior tienen semillas intactas que luego crecerán en las sierras con la ayuda de las propias vacas.

Las donaciones han llegado desde los cuatro puntos cardinales, de lugares tan alejados de la zona de incendios como San José de la Dormida o Los Quebrachos.

Hoy por ti, mañana por mí.

Quienes deseen hacer donaciones, pueden comunicarse a nuestra redacción:

Tel. 03525-401140 / 15641590.

28-08-2020