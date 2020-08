Hacen obras hídricas para recuperar calles de Los Chañares.

Colonia Caroya. La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad trabaja en la corrección del funcionamiento de las dos lagunas de retención o microembalses construidos en Estancia La Florida.

Después de varias reuniones con las autoridades de Jesús María y técnicos proyectistas de la obra, cada municipio involucrado se hizo cargo de diferentes acciones para mejorar los desagües que escurren por calle Paso de Los Andes y por las calles 104 y 108 de Los Chañares.

Para mitigar las consecuencias de algunos errores que tiene el sistema desde su construcción, en el año 2009, dos motoniveladoras están haciendo un borde en medio de una fracción de 8 Has para que el agua no vaya en forma directa hacia los caños del microembalse, donde -hasta ahora- no había ninguna posibilidad de retención y liberación moderada del agua.

Las obras a realizar tienen como objetivo que el microembalse funcione como tal, modificando el curso de los desagües para que infiltren en ese campo y el excedente se libere lentamente a fin que el agua no erosione las calles de la zona rural Norte de Colonia Caroya ni las de Colonia Vicente Agüero.

24-08-2020