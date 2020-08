Sinsacate. La Municipalidad de esta localidad organizó este viernes el Primer Encuentro Regional Virtual “Violencia de Género en Pandemia”, al que adhirieron el Poder Judicial de Córdoba, las municipalidades de Jesús María y Colonia Caroya, la Cooperativa de Servicios Públicos, los Colegios de Abogados de Córdoba y de Jesús María y las organizaciones Vivas Nos Queremos y Mujeres Construyendo Futuro.

La iniciativa fue del Observatorio de Género de la Municipalidad y se hizo vía online, desde los estudios de Canal Coop.

Los casos de violencia doméstica denunciados en los Tribunales de Jesús María durante la pandemia superan los 400.

Varios funcionarios de judiciales expusieron sobre esta preocupante realidad: el Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comercial y Familia, Dr. Mariano Pelliza Palmes; la Secretaria del Juzgado N° 2 en lo Civil, Comercial y Familia, Dra. Andrea Scarafía; y la Prosecretaria de la Mesa se Violencia Familiar y Género, Dra. Patricia Trabucco.

En este escenario, es indispensable la acción acelerada de las instituciones y organizaciones para enfrentar las necesidades urgentes de familias y mujeres víctimas.

“Hay una vida después de la denuncia y es mejor que la que conocías”, fue el mensaje de esperanza que dejaron para las víctimas.

La Dra. Gabriela Mira dijo que esperan la instalación del tema en cada familia. Además, alentó a quienes son víctimas a formular su denuncia y a sus familiares y amigos, a apoyar a quienes padecen este flagelo.

El Juez Pelliza Palmes fue contundente en su participación: “Debemos lograr que la sociedad perciba que somos todos iguales, tal como demuestra el virus que, silenciosamente, nos pone en situación de aislamiento, que mide a todos por igual poniéndonos en situación de vulnerabilidad; por ello proclamamos no más violencia contra las personas, no más violencia contra los niños, niñas y adolescentes, no más violencia contra la mujer, basta de violencia”.

