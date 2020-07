Schiaretti insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad social.

El Gobernador afirmó que los brotes no se dieron por la flexibilización de la actividad económica y anunció más restricciones en los ingresos a la provincia.

Córdoba. El gobernador Juan Schiaretti anunció este lunes una serie de medidas tributarias y financieras para las actividades suspendidas en el marco de la pandemia y remarcó que los brotes producidos en los últimos días no se dieron por la flexibilización de la actividad económica: “Estos brotes no se dieron en una fábrica, en un supermercado o en un establecimiento económico, se dieron por dos motivos: por los que vienen de la zona donde hay libre circulación del virus y burlan los controles que hay en los límites provinciales y contagian en nuestra provincia, y también porque no se respeta por parte de algunos pocos irresponsables lo que es el distanciamiento social obligatorio”.

Por tal motivo, el mandatario provincial anunció medidas para evitar más contagios en Córdoba.

“A partir de las 00 horas del miércoles, en Córdoba, el que viene en auto o en camioneta entra desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche y los camiones entrarán encapsulados”, dijo.

Y agregó: “Claro que Córdoba está en el centro del país y tenemos 32 entradas y no es fácil controlar todo de una vez, pero está claro que la prioridad absoluta del gobierno es la salud de los cordobeses”.

“El que entra hará la cuarentena en un hotel que le designe la Provincia y tendrá que pagar la estadía si no es de Córdoba”, dijo el Gobernador.

Asimismo, recordó que existe una “ley que sancionaron los legisladores la semana pasada y que esta semana se reglamenta, para que aquel que no cumpla reciba una sanción económica, además de la legal, que es lo que corresponde”.

Por ultimó, recordó la importancia del distanciamiento social y el cuidado de cada uno de los cordobeses en esta etapa: “Es responsabilidad de todos sostener las medidas sanitarias recomendadas para evitar contagios”.

13-07-2020