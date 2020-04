Detectaron dos nuevos casos de dengue en Jesús María. 

Jesús María. La Subsecretaría de Salud y Calidad de Vida de la Municipalidad detectó dos nuevos casos positivos de dengue en B° Sierras y Parque, donde ya se trataban enfermos a raíz de picaduras de Aedes Aegypti.

Activaron el protocolo de control de foco y vigilancia de febriles en el sector, donde es muy probable que sigan apareciendo casos.

Con 300 niños que asisten a comedores y merenderos porque a sus familias no les alcanza el dinero para darles de comer, cientos de jornaleros que si no trabajan no tienen ingresos, vastos sectores con problemas de hacinamiento y menos presencia de personal municipal insistiendo sobre las medidas sanitarias y culturales debido al aislamiento por el Conoravirus, el dengue es la frutilla del postre.

Su propagación es a través del mosquito, exclusivamente. Los estudios sobre el insecto han confirmado que no vuela a más de 200 m. de distancia, pero en un barrio tan densamente poblado la propagación puede tornarse incontrolable, más aún cuando la mayoría de los vecinos permanecen en sus casas y, si muchos no pueden darle de comer a sus hijos, menos disponen de recursos para comprar repelentes.

La Municipalidad insiste en que la población debe darle la importancia que merece al refuerzo de las medidas preventivas, pero la presencia del Estado se hace impostergable. Son dos frentes en los que luchar, pero la única verdad es la realidad: “a embarrarse las patas”, como decían nuestras abuelas.

Desmalezado y descacharrado se tornan urgentes y de acción rápida y masiva. Así como se acude a Gendarmería Nacional para controlar la circulación por el aislamiento sanitario, social y obligatorio, una campaña de alto impacto no puede esperar más en B° Sierras y Parque.

Mientras tanto, sus pobladores deberán estar atentos para asistir de inmediato al Dispensario si padecen cuadros febriles, dolores detrás de los ojos, en la musculatura, la cabeza y las articulaciones.

También está habilitado el servicio de telemedicina municipal para realizar consultas sobre cualquier tipo de síntoma y, de ser necesario, derivar a los pacientes para una atención médica personal.

Servicio de Telemedicina.

- Adultos: Lunes, jueves y viernes, de 8 a 13. Lunes a viernes, de 16 a 18. Contacto: Cel. 03525-15539331.

- Niños: Lunes a viernes, de 8 a 13 y de 16 a 18. Sábados y domingos, de 8 a 12. Contacto: Cel. 03525- 15639759/ 15502825.

06-04-2020