En otra sesión caliente, se aprobó el trabajo comunitario de concejales y tribunos

El proyecto se sancionó con seis votos oficialistas y uno de la minoría. Si no llegan a 24 horas semanales al servicio de Defensa Civil no cobrarán sus dietas. Los argumentos de los dos votos negativos.

El Concejo Deliberante de Colonia Caroya aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza sobre un Régimen Especial de Trabajo Comunitario por Emergencia Sanitaria, presentado por el Ejecutivo municipal conjuntamente con el bloque oficialista “Proyecto Caroya”.

La iniciativa contó con el voto positivo del bloque oficialista “Proyecto Caroya” y el de Federico Marchetti (Cambiemos), mientras que la negativa fue Matías Peralta Cruz y Dolores Manubens (Cambiemos).

El proyecto faculta a crear un Fondo Especial de Emergencia Sanitaria conformado por aportes voluntarios del Ejecutivo y los descuentos a concejales y tribunos que podrán ir desde el 10 al 100 por ciento.

Durante los meses de abril y mayo, los concejales y tribunos deben hacer trabajo comunitario de, como mínimo, 24 horas semanales con una reducción del 10 por ciento del monto de sus remuneraciones.

Si no llega a cumplir esa carga horaria, no cobrarán su dieta.

Los trabajos comunitarios serán coordinados y establecidos exclusivamente por el Comité de Emergencia Municipal.

Los fundamentos.

La primera en cuestionar el proyecto fue Dolores Manubens (Cambiemos), que sin tapujos dijo que no va a aportar “ni una hora” a Defensa Civil.

“A mí el pueblo me eligió para legislar. Cada uno que haga lo quiera. Yo puse a disposición mi sueldo al Hospital Vicente Agüero sin hacer demagogia. Yo no voy a aportar nada (a Defensa Civil). Mi marido tiene supermercado y tengo dos nenes chiquitos, salvo que me pongan una niñera”, dijo.

Matías Peralta Cruz (Cambiemos), dijo que el proyecto “llegó al Concejo con malicia”.

“Siempre estuve a disposición y no me llamó nadie, porque somos la oposición y nada sirve. No estoy en desacuerdo en el proyecto, pero se mezclan los roles y hay conflicto de poderes. Que un poder quiera imponer a otro ciertas acciones es inconstitucional. Y que si no cumplimos no se cobra, es de una malicia tremenda”, añadió.

El Intendente Gustavo Brandán estuvo en la sesión y explicó el espíritu del Concejo: “Todos tenemos problemas, yo también tengo hijos y familia, pero tengo una responsabilidad. En su momento nos gustó ser candidatos y aparecer en la lista. Algo tenemos que sacrificar y no es solamente plata, sino tiempo. El Ejecutivo trabaja 12 horas por día para Defensa Civil. Solo donar es demagogia. Hay que donar y laburar”.