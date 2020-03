Alberto Fernández: “No hace falta estado de sitio”.

TELAM. El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, afirmó ayer que en el momento actual “no hace falta declarar el estado de sitio” pues “el sistema legal funciona como corresponde”, pero advirtió que “no le temblará el pulso para prorrogar” el aislamiento obligatorio por el Coronavirus “si es para tranquilidad, salud y cuidado de los argentinos”.

Luego dijo que a la crisis derivada por el Coronavirus “no la arregla” esa medida, sino la “conciencia social”.

Asimismo, aseveró que su prioridad es “la salud y la vida” de la gente por sobre la economía.y que el Gobierno va a “gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila”, al tiempo que fustigó a los “tontos e insensibles” que violan las medidas oficiales dispuestas por la pandemia.

“Estoy tan enojado como cualquiera de ustedes con los que no cumplen, porque no son conscientes del riesgo al que se exponen y al que exponen a otros”, dijo sobre los ciudadanos que no respetan las normas del aislamiento social preventivo.

Por otro lado, afirmó que “va a haber cada día más casos” de Coronavirus en el país, pero advirtió que “lo importante es que esos casos se puedan atender” y que no colapse el sistema de salud.

Por último, anunció que están “comprando respiradores” para proveer a los distritos que lo requieran mientras se intenta aplanar la curva de contagios con el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto desde el 20 al 31 de marzo por DNU.

Medidas de alivio.

El Presidente anunció que dará a conocer medidas para mitigar el impacto de las restricciones para los sectores más afectados, entre ellos monotributistas, pymes, pequeños comerciantes y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

En ese sentido, aseguró que “los monotributistas de las más bajas categorías y la gente que no está registrada” van a tener “auxilio del Estado” y anticipó que el Ejército “distribuirá comida en los barrios más cadenciados”.

Además, adelantó que el Gobierno avanza en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para “prohibir” el corte de servicios esenciales durante el aislamiento, para que “el que no pueda pagar no se quede sin agua, luz, Internet ni cable”.

22-03-2020