Aerolíneas Argentinas trajo de regreso a 8 mil argentinos que estaban en el exterior.

TELAM. “Tenemos programadas 35 operaciones especiales provenientes de Madrid, Miami, Cancún, Brasil, Lima y Bogotá”, sostuvo el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.

“Los vuelos especiales son para que los argentinos vuelvan a su casa y puedan hacer el aislamiento en sus hogares y no como hasta ahora, tirados en cualquier lado”, agregó.

El presidente de Aerolíneas Argentinas señaló que, “en función de las cuestiones puntuales que vayan surgiendo, iremos poniendo los vuelos necesarios”, al tiempo que recalcó que la cantidad de vuelos especiales “no tiene un límite” y que se “irán programando en la medida en que nosotros podamos operar”.

Ceriani dijo que si bien están en contacto con otras empresas aéreas, “es más fácil” organizar el retorno de los pasajeros con pasajes emitidos por las compañías que integran la alianza Sky Team.

No obstante, reconoció que existen problemas con pasajeros argentinos varados en México que viajaron a través de Aeroméxico “porque dejaron de operar”.

“Los pasajeros que se encuentran en el exterior y no son de Sky Team tienen que hablar primero con sus compañías, después con nosotros o con Cancillería”, sugirió el funcionario.

22-03-2020