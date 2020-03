Mercantiles y supermercados acuerdan horario de atención.

TELAM. “A partir del 22 de marzo de 2020, el horario de atención en supermercados, en todos sus formatos comerciales (hipermercados, supermercados, formatos de proximidad, autoservicios, etc) será de 07.00 a 20.00 de lunes a domingo, incluyendo días feriados”, establece el acuerdo.

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) lo suscribieron para garantizar “la fluida provisión de artículos de primera necesidad a la población y la protección de los trabajadores mercantiles”.

No obstante, podrá ser revisado en función de las nuevas disposiciones que el Poder Ejecutivo Nacional dicte en la materia.

Los mercantiles señalaron que “los supermercados aseguraron que no va haber desabastecimiento. Por eso les pedimos a las familias argentinas, que vayan a comprar de a una persona, que cumplan la distancia y protocolos correspondientes”.

”Asimismo, que no concurran con criaturas, para la seguridad de todos”, reclamaron los mercantiles.

Así se busca no sólo unificar el horario de atención y reducirlo en horario nocturno para desalentar la circulación tardía, sino también contemplar que los empleados puedan cubrir un horario que permita un buen flujo de compras para los clientes sin sobrecargarlos y liberarlos a un horario en que puedan regresar a sus hogares usando transporte público.

21-03-2020