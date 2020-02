Sarmiento volvió a tener médica estable.

Sarmiento. Lixfe Ibarro está radicada en esta localidad hace siete meses. Nativa de Caracas, la capital de Venezuela, estudió medicina en su país, donde empezó la residencia en Traumatología.

Sin poder terminar su especialidad, emigró a nuestro país y se presentó a la convocatoria del Gobierno de la Provincia para recibir capacitación y formación en Medicina Generalista y Familiar en el interior de Córdoba.

Cabe aclarar que es la única médica que se radicó en el Norte a partir de esta convocatoria.

La Municipalidad de Sarmiento adhirió al programa y le provee la vivienda donde vivirá los próximos tres años, aunque está considerando quedarse más allá de ese plazo.

Además de atender en el Dispensario del pueblo, durante el primer año de su formación, debe hacer dos guardias por semana en el Hospital Regional Vicente Agüero, de Jesús María. Seis meses estará en Clínica Médica y otros seis meses en Pediatría.

En cuanto a su trabajo en Sarmiento, cuenta: “Estamos conociendo a la población, haciendo estadísticas sobre las enfermedades que más la afectan; luego las vamos transformando en trabajos de campo que presentamos ante la Universidad Nacional de Córdoba, donde tenemos clases una vez por mes; y una o dos veces por semana tenemos trabajos online con los tutores universitarios, con quienes hablamos de las problemáticas poblacionales del lugar donde estamos”.

En principio, todo el primer año de la residencia será de diagnóstico y en 2021 empezarían a trabajar en prevención, atacando las prioridades sanitarias detectadas.

Lixfe está muy a gusto en su rol de única médica estable del pueblo: “Me ha gustado mucho la experiencia, compartir, conocer; después de cierto tiempo te vas sintiendo parte, te familiarizas con la gente, con sus problemáticas, y tienes un sentido de pertenencia mucho mayor que el que da ir a trabajar solamente; eso puede pasar en el Hospital, donde no tienes ese nexo con el paciente”.

Problemas locales.

Consultada sobre los problemas sanitarios que aquejan a la población de esta localidad, su diagnóstico inicial fue rotundo: “Creo que hay mucha desinformación, que no les agrada ir al médico porque no consideran tan importante la problemática, sobre todo las infecciones en piel y partes blandas, que es un tema que queremos abordar; creo que no tenían conciencia de su gravedad y de lo que podía pasar; entonces nos tomamos el tiempo para orientarlos, para explicarles, hacemos que vengan todos los días para hacer las curaciones de las heridas; (los niños) muchas veces salen sin calzado, corren y hay muchos cuerpos extraños en los pies y se infectan”.

Otro tema que afecta bastante a la población es el de las caries.

Por su carácter de “residente”, en el Dispensario está siempre acompañada por otros médicos: “Me orientan cuando tengo dudas, a la hora de discutir algún caso; siempre estoy con la pediatra, otro día estoy con el cardiólogo; y hay otros casos en los que, quizá, no estoy tan capacitada, pero siempre tengo otro personal: psicólogos, fonoaudiólogos, odontólogos”.

En lo personal, todo hace pensar que Lixfe será la médica de Sarmiento por mucho tiempo: “Me ha traído un poco de paz porque vengo de una ciudad superagitada, de muchos años de estar en la ciudad, en la universidad; después Córdoba, mucho ajetreo, y, de pronto, llegas acá y haces lo que te gusta, lo haces en paz, lo haces cómodo…”

