La planta de cloacas tiene un importante avance.

Colonia Caroya. Ha comenzado el tendido de la cañería de descarga de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de esta ciudad, que termina en el río Carnero.

Se trata de una de las obras complementarias más importantes del establecimiento que garantiza un servicio básico para los vecinos por los próximos 30 años.

La cañería se extiende a la vera de Ruta A-74 hasta la margen Norte del río, a la altura del puente que atraviesa el curso de agua.

Es una cañería de PVC de 450 mm de diámetro cuya extensión total es de 7.300 m, de los cuales ya están instalados 250.

La obra tenía un presupuesto inicial de más de 200 millones de pesos y la está realizando, con fondos provinciales, la empresa santafesina Bridge Hydrogen.

Paralelamente, está concretando tareas de hormigonado de los tabiques de la cámara de aireación, la cámara de contacto, la sala de guardia, la casa central y las salas de cloración y deshidratación.

“Esa es la parte primaria de estructura, para luego hacer la parte electromecánica del funcionamiento”, comentó el jefe de obra de la empresa, Ing. Martín Acuña Pittari.

La planta de tratamiento de líquidos cloacales está en Av. San Martín y Calle 92.

La cloaca máxima, que nace en Calle 40 y 52, ya está instalada. El caño principal va por la Calle 40 hasta la 92 y debe cruzar la Av. San Martín.

Primeros barrios.

El año pasado, la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad decidió hacer el tendido inicial en los centros vecinales San Nicolás y San Francisco de Asís, beneficiando a unos 560 frentistas.

La prioridad para las autoridades es el Bº IPV viejo porque hay riesgo en varias viviendas por la falta de espacio para hacer pozos negros e, incluso, han autorizado que caven algunos en la calle.

El problema es grave, ya que en esa zona lo ideal es que tengan 20 metros de profundidad, pero las familias no tienen poder adquisitivo para ese nivel y terminan haciendo el pozo a 5 metros del suelo.

Solamente un sistema de cloacas permitirá anular todas las excavaciones alrededor de las casas del sector.

En torno a esa urgencia, Obras Públicas diagramó un sector bastante poblado. Ese será el primero que tenga conexiones a la planta de tratamiento.

El otro factor que influyó en la elección de las primeras manzanas es la cloaca máxima, que empieza en la Calle 52 y 48.

En las calles de tierra, la red pasará por el medio de la arteria. En las que están pavimentadas, irá por la vereda.

Todas las casas tendrán la conexión lista, aún aquellas en la que el frentista opte por no hacer la obra interna.

No están incluidos en el proyecto los frentistas de la Av. San Martín, la línea más compleja de definir, ya que no quieren cavar las veredas para no dañar las raíces de los plátanos ni romper el nuevo pavimento.

02-02-2020