El año en que se rompió la barrera de los 200 mil espectadores.

Jesús María. Durante muchos años, los récords de taquilla del Festival fueron de Horacio Guarany, que actuaba los lunes ante anfiteatro lleno, o de Los Cantores del Alba, protagonistas de los segundos sábados de la fiesta gaucha, que empezaban a las 20 y terminaban a las 9 del domingo. De allí que se lo denomine el día de los dos soles y una luna.

En la edición 24, la taquilla del segundo sábado fue de 36.463 personas. Ese año, en diez noches ingresaron 173.565 espectadores, es decir, unos 8 mil más que este año, si no se cuenta el lunes extra.

El presidente de la Comisión Directiva de esa edición récord era el Dr. Juan José Rustán.

Fue el año del gran salto cualitativo y cuantitativo del Festival Nacional de Doma y Folklore, cuando se duplicó la cantidad de entradas vendidas el año anterior y se registraron estas dos marcas nunca superadas.

Cabe recordar que desde los primeros festivales se hacía una noche más con quienes querían seguir la fiesta. Hasta había jineteada. Y todo era gratis.

En 1991 nació la idea de transformar esa “yapa” en Bailanta, con el impulso de Sebastián. El primer lunes extra fue “El Monstruo” cantando bajo una torrencial lluvia. El presidente que le dio lugar al cuarteto fue Francisco Occhiuzzi.

Otras noches memorables.

En el año 1998 casi cae el récord de Los Cantores del Alba. Estuvo a punto de lograrlo Soledad. Actuó un martes y en el anfiteatro José Hernández hubo 35.919 personas.

Imaginen lo que fue estar en el predio del festival esas noches: en 1989 sólo existía la gradería original y en 1998 apenas estaba construida la tribuna alta ubicada detrás de los palenques. Obviamente, las exigencias sobre seguridad que ahora se cumplen, entonces ni siquiera se insinuaban.

Cabe recordar que fue lo ocurrido en el boliche Cromagnon, en el año 2004, fue una bisagra en materia de seguridad en espectáculos públicos.

El heredero de Horacio Guarany fue El Chaqueño Palavecino hasta que, para sorpresa de muchos, en un sábado histórico de 2015, Los Manseros Santiagueños ingresaron a la lista de “los más vendedores” de la fiesta gaucha: en los ingresos cortaron 23.523 boletos.

Después apareció “el fenómeno” Abel Pintos y sus taquillas se superaron año tras año. En 2015 le dio al Festival el mejor jueves de los últimos 20 años, con casi 21 mil personas en el estadio.

Ese mismo año, en la noche en que actuaron Los Manseros Santiagueños se vendieron más de 26.600 entradas.

La revancha de “Abel” fue en 2018, marcando su propio récord, de 24.651 entradas.

Este año, el viernes en que actuaron Los Palmeras y El Chaqueño Palavecino vendieron 28.500 tickets en las boleterías.

Si bien fue uno de los más altos de la historia, ya el último sábado de la edición 42, en 2007, se habían vendido 29.380 entradas. Esa noche actuaron Jorge Rojas, Los de Salta, Los Cantores del Alba y Gisella Santa Cruz, entre otros. El presidente del Festival era el Dr. Esteban Martos.

Otro tema que no se puede soslayar es que hace muchos años que no debe suspenderse alguna noche por lluvia. Esta vez, la suspensión fue parcial: no hubo actividad de campo el martes 14 de enero por la muerte del jinete Norberto Cossutta. Pese a todo, ingresaron casi 10 mil personas al anfiteatro.

Buenos resultados.

Nunca antes habían entrado al anfiteatro José Hernández más de 200 mil personas.

Por ahora, el número preliminar de entradas vendidas es 192.550. Sin embargo, sumando las de otras bocas de venta aún no contabilizadas “en detalle” puede superarse esa cifra.

Y habrá que sumar también el jueves de “la previa”, cuando hubo unas 10 mil personas en el espectáculo gratuito que cerraron Cuti y Roberto Carabajal.

Por lo tanto, se rompió por primera vez la barrera de los 200 mil espectadores.

Durante años, el debate fue si era necesario construir más tribunas en el anfiteatro. Hoy debemos darles la razón a quienes lo hicieron.

Entradas vendidas (2020).

Entradas

Noche 1 21.300

Noche 2 14.100

Noche 3 15.800

Noche 4 15.639

Noche 5 9.879

Noche 6 10.900

Noche 7 19.773

Noche 8 28.500

Noche 9 19.669

Noche 10 14.721

Noche 11 22.270

Taquilla total 192.551

Entradas vendidas.

- Récord en 10 noches

1989: 173.565 entradas.

- Mejores taquillas en 11 noches

2019: 141.221 entradas.

2007: 148.400 entradas.

2015: 160.150 entradas.

2018: 144.286 entradas.

2016: 164.662 entradas.

2017: 166.478 entradas.

2020: 192.551 entradas.

24-01-2020