Vestidos de Marina Blue cerraron un desfile internacional en Milán.

Jesús María. Mónica Martielli Lauret es la propietaria de Marina Blue, un salón de alta costura y moda que ofrece vestidos de fiesta para casamientos, quince años, egresos, pe-ro donde también se encuentra indumentaria para cóctel, multimarcas, prèt a porter.

Sus primeros diseños fueron con pieles de chinchillas de su propio criadero, montado en B° Los Nogales de esta ciudad.

Años después, se reinventó y montó este salón en el centro de la ciudad de Córdoba.

“Yo hago las prendas no sólo para que te vean, sino para que nunca te olviden”, dice Mónica. Y tanto es así que, hace dos años, no se olvidan de sus diseños y la invitan al Milano Golden Fashion, un evento que se realiza en Milán (Italia).

En 2018 no puso asistir, pero este año pudo vivir uno de los momentos más importantes de su vida profesional al cerrar el desfile un vestido diseñado por ella.

El contacto.

Los organizadores del Milano Golden Fashion buscaban diseñadores de Latinoamérica y la encontraron a través de las redes sociales. Les gustó su colección y la contactaron.

“También vino a hablar conmigo Fabiana Alaniz; ella es escultora y está siendo famosa en este momento porque hace arte sobre metal aplicado a la moda, que es algo muy novedoso; a ella también la convocaron y me pidió que fuéramos, ya que se trataba de moda cordobesa representando a Argentina”, cuenta Mónica.

Cuando la llamaron desde Milán, icónica de la moda italiana, y le ofrecieron hacer el cierre del desfile con su colección de Alta Moda.

Aceptó. El evento fue en el Novo Hotel. Luego de la presentación de sus 12 vestidos, el jugador de fútbol y ganador de Gran Hermano el año pasado, “Luifa” Galessio, la presentó en el cierre del desfile.

También participó Diego Andreoni, otro diseñador cordobés que mandó cuatro vestidos, pero no pu- do asistir.

Antes de la moda cordobesa, representante de Argentina, se presentaron diseñadores de Hungría, Bélgica, Italia, Alemania. Sin embargo, los organizadores querían enfocarse en un desfile internacional que incluyera a Sudamérica. Contactaron a profesionales de Brasil y Chile, pero no pudieron asistir.

“Que mis diseños hayan cruzado las fronteras y llegado nada menos que a Italia es un sueño logrado; y estoy doblemente orgullosa porque es la ciudad donde nació mi papá; él era milanés y vivió hasta los 30 años en Milán; a mí me envió a una escuela bilingüe, así que el italiano también es mi idioma”, cuenta la dueña de Marina Blue.

Organización al detalle.

Todavía sorprendida por la experiencia vivida, Mónica cuenta: “Es para nosotros un orgullo muy grande; quedamos impresionados por el nivel de organización del desfile; en ellos, las figuras principales son los diseñadores, no las modelos ni los vestidos; son ellos las estrellas; el diseñador hace el desfile y de él depende que sea un éxito o no; yo no pretendo que me tiren la alfombra roja, pero a me fueron a buscar a la Estación Central, me llevaron al Hotel donde había dos percheros preparados para colgar la ropa y, previamente, me pasaron las figuras de las modelos que me tocaban, con cada una de sus medidas; de modo que los vestidos les quedaran perfectos”.

Cada ficha tenía todos los datos antropológicos de la modelo, incluso el color de la piel y del cabello, su origen, la altura y todos los detalles imaginables.

“Tenemos mucho que aprender en Argentina”, reflexiona la diseñadora.

¿Es moda accesible?

En cuanto al precio de los vestidos que diseña, en relación a los que se venden en nuestro país son “altamente accesibles”.

Un vestido de marina Blue cuesta entre 20 y 30 mil pesos, aproximadamente. “Yo trabajo con elementos muy nobles y el trabajo es manual, pero no por haberlo llevado a Europa cambia el precio”, acota la creadora.

Además, hay que recordar que se trata de piezas únicas: “No hay dos vestidos iguales”.

La creación.

Mónica no esconde secretos sobre el proceso creativo. Cuenta: “Yo hago todo al revés de la mayoría de los diseñadores. Gracias a Dios, tengo la oportunidad de viajar por muchos lugares del mundo y mi principal debilidad no es ver paisajes o museos, sino tiendas. Tengo una especial curiosidad y fascinación por las telas; muchos de esos géneros no llegan a la Argentina. Yo me tengo que enamorar de la tela. Cuando me enamoro, automáticamente, en mi cabeza se dibuja el diseño”.

Mónica dibuja cada creación y aclara que su profesión es la kinesiología, lo cual le permite tener una mirada muy precisa sobre el cuerpo que va a vestir.

También tiene en cuenta si hay algún problema de salud y, luego de un estudio integral de la mujer, sabe lo que hay que resaltar y lo que hay que disimular en el diseño. “Llevo la mirada donde yo quiero llevarla”, concluye.

Cuando alguien viene con un figurín respeta el gusto de la clienta, pero lo adapta a su figura real. “A las modelos todo les queda perfecto...”, reflexiona.

Aclara también que una cosa son los vestidos de pasarela y otra son los vestidos que las mujeres eligen.

Marina Blue está en Belgrano 54,

entre 27 de Abril y Deán Funes. Córdoba.

Su Tel. es 0351-4417112.

18-10-2019