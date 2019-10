Cómo funcionarán los servicios este fin de semana largo

Este sábado 12 de octubre será feriado nacional por conmemorarse el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En tanto, el lunes 14 será jornada no laborable con fines turísticos.

Toda la zona. Con motivo del fin de semana largo, las municipalidades e instituciones locales informaron cómo será el esquema de atención y prestación de servicios.

Este sábado 12 será feriado en todo el país por conmemorarse el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, mientras que el lunes 14 será jornada no laborable con fines turísticos.

Servicios Municipales

Jesús María.

- Recolección domiciliaria turno noche: domingo servicio normal. Lunes no habrá servicio.

- Recolección domiciliaria turno mañana: sábado servicio normal. Domingo no habrá servicio. Lunes servicio normal.

- Recolección diferenciada: no habrá servicio durante todo el fin de semana largo.



Colonia Caroya.

- Sevicio de riego: normal.

- Recolección domiciliaria: normal.

- Recolección de verde: se reanuda la semana que viene.



Sinsacate.

- Los servicios se prestarán con normalidad.

En ninguna de las sedes administrativas municipales habrá atención el lunes.

Comercio

Según el relevamiento realizado por el Centro Comercial e Industrial de Jesús María, la mayoría de los negocios abrirá el sábado y cerrará el lunes.

No obstante, la decisión dependerá de cada comerciante.

Desde la entidad recordaron que el sábado, por ser feriado nacional, corresponde el pago doble a los empleados en caso de que trabajen.

Cooperativa



El lunes no habrá atención al público en ninguna de las sedes de la entidad local.

Desde la institución informaron que habrá guardias mínimas para garantizar la prestación de todos los servicios.