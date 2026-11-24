Colonia Caroya. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la Municipalidad de esta ciudad realizará una serie de actividades dirigidas a diferentes públicos durante la semana.

Las iniciativas forman parte de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, hasta el 10 de diciembre -Día de los Derechos Humanos- para visibilizar, prevenir y exigir el fin de las violencias hacia las mujeres y las niñas.

Este año, el lema es “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas: Garantizar la justicia, proteger a las supervivientes y poner fin a la impunidad”.

Las actividades propuestas por el Departamento de Género de la Subsecretaría de Promoción e Inclusión Social son:

25 de noviembre, de 9 a 12: Presencia del Punto Mujer frente al edificio municipal. Es un espacio de visibilización, orientación y acompañamiento a mujeres y comunidad LGTBIQ+ con recepción de consultas y distribución de folletería.

27 de noviembre: Capacitación al personal de salud del Hospital Regional Vicente Agüero sobre la Ley Micaela, perspectiva de género y abordaje de situaciones de violencia.

2 de diciembre, a las 10: Capacitación abierta a la comunidad en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, a partir de las 10, sobre la Ley Micaela, perspectiva de género y abordaje de situaciones de violencia.

24-11-2026