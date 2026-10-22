Robaron en La Escuela del Monte

Sinsacate. La Asociación Cultural Relatos del Viento informó que, el fin de semana pasado, desconocidos forzaron unas de las ventanas de la Escuela del Monte, llevándose herramientas y materiales de valor, además de hacer algunos daños en el edificio.

La Escuela del Monte es la sede de Relatos del Viento, Asociación Civil sin fines de lucro que, desde hace más de 20 años, realiza en todo el Norte cordobés y otras regiones de la provincia una intensa salvaguarda y difusión de tradiciones orales y saberes ancestrales, con la participación de numerosos adultos mayores, escuelas y comunidades.

El espacio violentado tiene como propósito la puesta en valor de estas expresiones mediante actividades divulgativas, formativas, educativas y ambientales.

Para poder reponer todas las herramientas, valuadas en 4 millones de pesos, y mejorar las medidas de seguridad, la Asociación invita a la comunidad a colaborar solidariamente.

Los datos bancarios para sumar fondos con este objetivo son:

ALIAS: tradiciones.orales CBU CBU:0110303640030311438876 (Banco Nación Argentina, Asociación Civil Relatos del Viento)

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22-10-2026