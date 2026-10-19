La Municipalidad de Sinsacate se integra al programa “Ciudades de la Educación”

Sinsacate. La Municipalidad formalizó su participación en el programa “Ciudades de la Educación 2026”, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación de la Provincia, en alianza estratégica con la Red de Innovación Local (RIL) y Fundación Varkey.

A través de esta beca de participación, el equipo municipal trabajará en el diseño y fortalecimiento de proyectos locales destinados a potenciar el ecosistema educativo de la localidad.

Ser parte de este programa representa un compromiso asumido por la gestión del Intendente Carlos Ciprian para posicionar a la educación como un eje central del desarrollo local, articulando esfuerzos con el sistema educativo y los actores productivos del territorio.

Trabajo de campo.

El pasado viernes, un equipo de Área de Educación encabezado por su titular, Ángeles Cancela, participó de un encuentro en la Comuna de Parque Síquimanm donde trabajaron en los avances del Proyecto Emblema, se explicó cómo relevar las evidencias de los avances -hechos y por hacer-, se habló acerca de la implementación con tips y experiencias y la construcción de la historia de impacto para el desafío.

19-10-2026