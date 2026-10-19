Colonia Caroya tiene Protocolo para Escuelas ante inclemencias climáticas

Colonia Caroya. La Municipalidad, en conjunto con otras instituciones, presentó a directivos de todas las escuelas públicas y privadas de la ciudad el Protocolo de Recomendaciones de Actuación ante Inclemencias Climáticas en Establecimientos Educativos.

Autoridades municipales y representantes de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Subsecretaría de Educación de la Municipalidad, inspectores de zona de los niveles Inicial, Primario y Secundario y directivos de los centros educativos de la ciudad compartieron criterios de actuación, fortalecimiento de los canales de comunicación y promoción de la articulación entre las instituciones educativas y los organismos intervinientes.

El Protocolo fue diseñado en conjunto para anticipar situaciones de riesgo, coordinar respuestas y favorecer decisiones oportunas y responsables, priorizando siempre la seguridad de la comunidad educativa.

Esta es una de las acciones que la Municipalidad lleva adelante desde sus diferentes Secretarías, Departamentos y Áreas para la prevención y acción ante situaciones naturales adversas, en el marco de una temporada de Primavera- Verano que se anuncia fuertemente influenciada desde el punto de vista climático por el fenómeno El Niño.

19-10-2026