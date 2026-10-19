En una pelea, dos jóvenes dejaron inconsciente a otro, tirado en la calle

Jesús María. Aproximadamente a las 5:55 del domingo, personal policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo en inmediaciones de Paseo del Huerto y Gregorio Carrera observó una riña entre dos jóvenes que agredían a un tercero.

Como consecuencia de los golpes, este último quedó inconsciente sobre la calzada.

Los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda que permitió localizar y aprehender a dos jóvenes, de 21 y 22 años, a pocas cuadras del lugar, quienes fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente.

En tanto, el damnificado, de 19 años, recibió asistencia médica y fue diagnosticado con politraumatismos, Fue trasladado al Hospital Regional Vicente Agüero para una mejor atención.

19-10-2026