Detuvieron a un hombre por narcomenudeo en Jesús María

Jesús María. Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron a un hombre mayor de edad y desarticularon el punto de venta de estupefacientes que había armado hace tiempo en esta ciudad.

Tras una serie de allanamientos ordenados por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico local, se llevó a cabo el operativo entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes. Su resultado fue el secuestro de dosis de cocaína y marihuana, más de medio millón de pesos en efectivo, moneda extranjera, teléfonos celulares, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento y un vehículo presuntamente utilizado para la actividad ilícita.

Las actuaciones se concretaron en la vivienda del detenido, en la calle Carabela, de B° La Costanera, y un predio que usurpaba.

En ese terreno hay una precaria edificación abandonada donde concretaban la mayoría de las ventas y acopiaba las sustancias.

La policía y la fiscalía lo investigaban desde finales del año pasado a partir de una denuncia anónima. Los investigadores lograron constatar un patrón delictivo continuo y sostenido en el tiempo.

El detenido fue trasladado a un establecimiento penitenciario bajo la imputación provisoria de comercialización de estupefacientes.

18-10-2026