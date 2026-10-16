Grupos de vecinos podrán contratar empresas para hacer obras públicos

Jesús María. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto del Régimen de Infraestructura Urbana por Iniciativa Vecinal, que ingresó desde el Ejecutivo y era analizado por la comisión de Obras Públicas, quien emitió su dictamen introduciéndole algunas modificaciones al texto original.

“Es una herramienta para que los vecinos y los barrios se puedan organizar y solicitar determinadas obras de infraestructura, o sea, cordón cuneta, pavimento y demás; hay todo un proceso que cumplir y una serie de requisitos, entre ellos un aval de más del 60 por ciento de los vecinos que quieren realizar la obra; el municipio le va a prestar apoyo para realizar el proyecto, pero la idea es que estas iniciativas terminen ejecutándose mediante un convenio entre los vecinos y un privado que puede encarar la obra”, explicó el concejal Carlos Marcuzzi.

El municipio controlará, hará la conducción técnica de las obras que se ejecuten y, si el Ejecutivo decide tomar uno de estos proyectos nacidos por iniciativa popular, podrá ejecutarlo con recursos propios, en caso de que haya presupuesto y se pueda incorporar al plan de obras.

A los informes técnicos los armará la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad, determinando qué tipo de material utilizar, quién controlará la obra y los avances esperados.

16-10-2026